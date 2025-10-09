ua en ru
Трамп назвав імовірну дату обміну заручників між Ізраїлем та ХАМАС

США, Четвер 09 жовтня 2025 05:06
UA EN RU
Трамп назвав імовірну дату обміну заручників між Ізраїлем та ХАМАС Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

У межах першої фази мирної угоди, якої досягли Ізраїль та ХАМАС, заручників, імовірно, звільнять у понеділок.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Головне - це звільнення заручників. Імовірно, в понеділок (13 жовтня. - ред.)", - сказав президент у телефонному інтерв'ю телеканалу Fox News.

Президент також оголосив, що його адміністрація "створює Раду миру", яка має забезпечити тривале припинення конфлікту в регіоні.

Відбудова Гази та місія ООН

Крім того, Трамп заявив про готовність "інших країн" Близького Сходу допомогти у відбудові Гази, але не уточнив, про які саме держави йдеться.

"Ми вважаємо, що Газа стане набагато безпечнішим місцем, і це буде територія, яку відбудують. Інші країни регіону допоможуть у її відбудові, оскільки вони мають величезні багатства і хочуть, щоб це сталося", - сказав президент.

Він додав, що США також братимуть участь, щоб "допомогти зробити цей процес успішним" і забезпечити тривале мирне життя в анклаві.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Організація Об’єднаних Націй буде "підтримувати повне виконання" угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі.

"ООН розширить надання стабільної та принципової гуманітарної допомоги і сприятиме відновленню та реконструкції Гази", - сказав Гутерреш.

План із завершення війни в Секторі Газа

Минулого тижня Дональд Трамп висунув план врегулювання у Секторі Газа з 20 пунктів.

Документ передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка буде наглядати за "технократичним, аполітичним палестинським комітетом", що відповідає за щоденне управління Газою. Головою Ради стане сам Трамп і колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.

6 жовтня в Єгипті стартували непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАСом, в яких посередниками виступили представники Єгипту, США і Катару.

8 жовтня Трамп заявив про підписання сторонами першої фази його мирного плану. За ним, скоро всі заручники будуть звільнені, а Ізраїль відведе війська до погодженої лінії.

На початку наступного тижня президент США відвідає Ізраїль на запрошення прем'єра Беньяміна Нетаньягу. Запланований виступ лідера в ізраїльському Кнесеті.

