Трамп назвав імовірну дату обміну заручників між Ізраїлем та ХАМАС

У межах першої фази мирної угоди, якої досягли Ізраїль та ХАМАС, заручників, імовірно, звільнять у понеділок.

Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Головне - це звільнення заручників. Імовірно, в понеділок (13 жовтня. - ред.)", - сказав президент у телефонному інтерв'ю телеканалу Fox News.

Президент також оголосив, що його адміністрація "створює Раду миру", яка має забезпечити тривале припинення конфлікту в регіоні.

Відбудова Гази та місія ООН

Крім того, Трамп заявив про готовність "інших країн" Близького Сходу допомогти у відбудові Гази, але не уточнив, про які саме держави йдеться.

"Ми вважаємо, що Газа стане набагато безпечнішим місцем, і це буде територія, яку відбудують. Інші країни регіону допоможуть у її відбудові, оскільки вони мають величезні багатства і хочуть, щоб це сталося", - сказав президент.

Він додав, що США також братимуть участь, щоб "допомогти зробити цей процес успішним" і забезпечити тривале мирне життя в анклаві.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Організація Об’єднаних Націй буде "підтримувати повне виконання" угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі.

"ООН розширить надання стабільної та принципової гуманітарної допомоги і сприятиме відновленню та реконструкції Гази", - сказав Гутерреш.