Трамп назвав імовірну дату обміну заручників між Ізраїлем та ХАМАС
У межах першої фази мирної угоди, якої досягли Ізраїль та ХАМАС, заручників, імовірно, звільнять у понеділок.
Про це заявив президент США Дональд Трамп, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Головне - це звільнення заручників. Імовірно, в понеділок (13 жовтня. - ред.)", - сказав президент у телефонному інтерв'ю телеканалу Fox News.
Президент також оголосив, що його адміністрація "створює Раду миру", яка має забезпечити тривале припинення конфлікту в регіоні.
Відбудова Гази та місія ООН
Крім того, Трамп заявив про готовність "інших країн" Близького Сходу допомогти у відбудові Гази, але не уточнив, про які саме держави йдеться.
"Ми вважаємо, що Газа стане набагато безпечнішим місцем, і це буде територія, яку відбудують. Інші країни регіону допоможуть у її відбудові, оскільки вони мають величезні багатства і хочуть, щоб це сталося", - сказав президент.
Він додав, що США також братимуть участь, щоб "допомогти зробити цей процес успішним" і забезпечити тривале мирне життя в анклаві.
Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що Організація Об’єднаних Націй буде "підтримувати повне виконання" угоди про припинення вогню та звільнення заручників у Газі.
"ООН розширить надання стабільної та принципової гуманітарної допомоги і сприятиме відновленню та реконструкції Гази", - сказав Гутерреш.
План із завершення війни в Секторі Газа
Минулого тижня Дональд Трамп висунув план врегулювання у Секторі Газа з 20 пунктів.
Документ передбачає створення міжнародної "Ради миру", яка буде наглядати за "технократичним, аполітичним палестинським комітетом", що відповідає за щоденне управління Газою. Головою Ради стане сам Трамп і колишній прем'єр-міністр Британії Тоні Блер.
6 жовтня в Єгипті стартували непрямі переговори між Ізраїлем та ХАМАСом, в яких посередниками виступили представники Єгипту, США і Катару.
8 жовтня Трамп заявив про підписання сторонами першої фази його мирного плану. За ним, скоро всі заручники будуть звільнені, а Ізраїль відведе війська до погодженої лінії.
На початку наступного тижня президент США відвідає Ізраїль на запрошення прем'єра Беньяміна Нетаньягу. Запланований виступ лідера в ізраїльському Кнесеті.