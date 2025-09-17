ua en ru
ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ: Фон дер Ляйен после беседы с Трампом раскрыла детали

Европа, Среда 17 сентября 2025 00:06
ЕС готовит 19-й пакет санкций против РФ: Фон дер Ляйен после беседы с Трампом раскрыла детали Фото: Урсула фон дер Ляйен анонсировала очередные санкции против России (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после разговора с президентом США Дональдом Трампом сообщила об усилении совместных усилий для увеличения экономического давления на Россию

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Урсулы фон дер Ляйен в соцсети Х.

По словам Фон дер Ляйен, разговор с Трампом был "хорошим".

Она сообщила, что Еврокомиссия вскоре представит свой 19-й пакет санкций, направленный против криптовалют, банков и энергетики.

"Военная экономика России, поддерживаемая доходами от ископаемого топлива, финансирует кровопролитие в Украине. Чтобы положить этому конец, Комиссия предложит ускорить постепенный отказ от импорта ископаемого топлива из России", - написала она.

Ранее РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg писало, что новый санкционный пакет ЕС против России будет объявлен позже, поскольку Европа пытается согласовать единый подход с G7.

По данным европейского дипломата, на которого ссылается издание, это связано с требованием Трампа усилить европейские меры как условие для продвижения американских ограничений.

Трамп заявил, что готов ввести "большие" санкции против российского экспорта нефти, если аналогичные шаги предпримет Европа. Закупки энергоресурсов Россией у Китая и Индии остаются ключевым источником финансирования войны против Украины.

