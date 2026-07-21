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Трамп намекнул, что война с Ираном завершится нескоро

19:33 21.07.2026 Вт
2 мин
Боевые действия на Ближнем Востоке не приближаются к концу
aimg Елена Бджола
Трамп намекнул, что война с Ираном завершится нескоро Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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США еще совсем не закончили конфликт с Ираном и не собираются никуда уходить.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа, передает The White House.

Война США против Ирана продолжится

Трамп на встрече с президентом Ливана Жозефом Ауном сделал намек на то, когда закончатся обстрелы Ирана.

"Никто не знает, кроме иранцев, какой вред мы им нанесли. Если бы мы пошли завтра, мы имели бы большой успех. Но мы не идем завтра", - говорит Трамп.

Президент США отметил, что Ирану понадобилось бы от 20 до 25 лет, чтобы отстроиться, если бы война закончилась прямо сейчас. Но добавил:

"Мы еще совсем не закончили. Мы не уходим сейчас".

Ядерная программа Ирана

Репортер спросил: верит ли Трамп, что Иран переместил ядерные центрифуги?

"Мы следим за материалами (ядерными - ред.). Именно там происходят действия", - уточнил глава США.

Он считает, что иранцы мало что могут с этим поделать. И пообещал, что США достаточно скоро ударят по району, где Иран прячет объекты ядерной программы.

Напомним, перед Трампом стоит выбор: перемирие или эскалация с Ираном. К настоящему времени он еще не принял решения.

США и Иран, невзирая на взаимные удары, продолжают вести переговоры. Приостановка этих обстрелов зависит от президента Дональда Трампа.

19 июля отношения между США и Ираном приблизились к масштабному конфликту. Страны обменялись ударами по гражданским и военным объектам.

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