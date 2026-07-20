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США планируют полномасштабную войну с Ираном, - WP

05:55 20.07.2026 Пн
2 мин
Что известно о возможных операциях США?
aimg Эдуард Ткач
США планируют полномасштабную войну с Ираном, - WP Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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В воскресенье 19 июля отношения между США и Ираном приблизились к полномасштабному конфликту. Все дело в обострении обмена ударами по гражданским и военным объектам, а также гибели трех американских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

Как известно, в пятницу Иран ударил по военной базе США в Иордании, в результате чего погибли двое военных. В субботу история с гибелью повторилась, но уже в Ираке. Там в результате "контролируемого подрыва неразорвавшихся боеприпасов" сбитого иранского дрона тоже погиб военный.

Президент США Дональд Трамп назвал первые две смерти "очень печальным событием", а в интервью NewsNation сказал, что ему "совершенно все равно" на то, что Иран больше не будет соблюдать двухсторонний меморандум о взаимопонимании.

"США планируют более масштабную войну", - сказал в комментарии WP американский чиновник, добавив, что Пентагон увеличивает количество военных самолетов в регионе.

Однако он предупредил, что расширение операций США будет ограничено сокращающимися запасами средств ПВО и дальнобойных боеприпасов.

Помимо этого, США сталкиваются с ограничениями на возможность переброски дополнительных войск и самолетов в этот район из-за боевых повреждений.

"У нас недостаточно ресурсов, чтобы безопасно поддерживать проведения операций, и я не думаю, что Белый дом осознает это", - добавил чиновник.

Военные эксперты считают, что помимо истощения запасов американкой техники и боеприпасов, США не готовы к возможному проведению наземной операции в Иране. То есть той операции, которую Трамп на прошлой неделе отказался исключать.

Что предшествовало

Напомним, в июне США и Иран заключили меморандум о взаимопонимании, который продлил перемирие и открыл путь к переговорам по тем вопросам, из-за которых началась война.

Однако в начале июля Иран нанес удары по суднам в Ормузском проливе, после чего последовали ответные удары США по Ирану. Случилось это ориентировочно 7 числа, после чего взаимные атак. Стали происходить ежедневно.

В связи с этими событиями Трамп сказал, что перемирие закончилось, а в МИД Ирана сказали на днях, чтобы не будут выполнять свои обязанности по этому документу.

К слову, этой ночью США начали уже 9 ночь подряд ударом по Ирану.

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