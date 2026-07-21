Трамп натякнув, що війна з Іраном завершиться нескоро

США ще зовсім не закінчили конфлікт з Іраном і не збираються нікуди йти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає The White House.

Війна США проти Ірану продовжиться

Трамп на зустрічі з президентом Лівану Жозефом Ауном зробив натяк на те, коли закінчаться обстріли Ірану.

"Ніхто не знає, крім іранців, якої шкоди ми їм завдали. Якби ми пішли завтра, ми б мали великий успіх. Але ми не йдемо завтра", - каже Трамп.

Президент США зазначив, що Ірану знадобилося б від 20 до 25 років, щоб відбудуватися, якщо б війна закінчилася прямо зараз. Але додав:

"Ми ще зовсім не закінчили. Ми не йдемо зараз".

Ядерна програма Ірану

Репортер запитав: чи вірить Трамп, що Іран перемістив ядерні центрифуги?

"Ми стежимо за матеріалами (ядерними - ред.). Саме там відбуваються дії", - уточнив очільник США.

Він вважає, що іранці мало що можуть з цим зробити. І пообіцяв, що США досить скоро вдарять по району, де Іран ховає об'єкти ядерної програми.