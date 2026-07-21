Трамп натякнув, що війна з Іраном завершиться нескоро
США ще зовсім не закінчили конфлікт з Іраном і не збираються нікуди йти.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента США Дональда Трампа, передає The White House.
Війна США проти Ірану продовжиться
Трамп на зустрічі з президентом Лівану Жозефом Ауном зробив натяк на те, коли закінчаться обстріли Ірану.
"Ніхто не знає, крім іранців, якої шкоди ми їм завдали. Якби ми пішли завтра, ми б мали великий успіх. Але ми не йдемо завтра", - каже Трамп.
Президент США зазначив, що Ірану знадобилося б від 20 до 25 років, щоб відбудуватися, якщо б війна закінчилася прямо зараз. Але додав:
"Ми ще зовсім не закінчили. Ми не йдемо зараз".
Ядерна програма Ірану
Репортер запитав: чи вірить Трамп, що Іран перемістив ядерні центрифуги?
"Ми стежимо за матеріалами (ядерними - ред.). Саме там відбуваються дії", - уточнив очільник США.
Він вважає, що іранці мало що можуть з цим зробити. І пообіцяв, що США досить скоро вдарять по району, де Іран ховає об'єкти ядерної програми.
Нагадаємо, перед Трампом стоїть вибір: перемир'я чи ескалація з Іраном. На цей момент часу він ще не ухвалив рішення.
США та Іран, попри взаємні удари, продовжують вести переговори. Призупинення цих обстрілів залежить від президента Дональда Трампа.
19 липня відносини між США та Іраном наблизилися до масштабного конфлікту. Країни обмінялися ударами по цивільних та військових об'єктах.