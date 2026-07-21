Переговоры между США и Ираном продолжаются, но остановка боев зависит от Трампа, - Axios
США и Иран несмотря на взаимные удары продолжают вести переговоры. Приостановка этих обстрелов зависит от президента Дональда Трампа, однако на данный момент лидер США имеет другую цель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост журналиста Axios Барака Равида в соцсети Х.
По словам чиновника США, на данный момент Трамп сосредоточен на том, чтобы заставить Иран "заплатить" за нарушение меморандума о взаимопонимани и "продолжающиеся террористические акты" в Ормузском проливе.
Также чиновник добавил, что лидер США "заставит Иран заплатить за недавнюю гибель американских солдат".
"Эти сокрушительные удары будут продолжаться до тех пор, пока президент не решит иначе, но переговоры между нашими странами продолжаются", - добавил источник.
Война между США и Ираном
Напомним, что в июне США и Иран заключили рамочную сделку, которая продлила перемирие и открыла путь к переговорам о ключевых вопросах, из-за которых началась война.
Стороны должны были согласовать финальную сделку в течение 60 дней, однако уже в начале июля Иран атаковал торговое судно в Ормузском проливе. Далее США нанесли по Ирану ответный удар, после чего Тегеран повторил атаку на судно, и с тех пор обмен ударами между США и Ираном не прекращается.
По данным The Washington Post, 19 июля отношения между Вашингтоном и Тегераном приблизились к полномасштабному конфликту. Источник издания сказал, что США планируют более масштабную войну и Пентагон уже увеличивает количество самолетов на Ближнем Востоке.
Также пару недель назад Axios писало, что Белый дом готовится к тому, что между США и Ираном может быть многодневный или даже многонедельный обмен ударами из-за Ормузского пролива.