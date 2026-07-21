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Посредники предложили США и Ирану прекратить огонь на 10 дней, - Axios

07:36 21.07.2026 Вт
3 мин
Что известно об идее перемирия?
aimg Эдуард Ткач
Посредники предложили США и Ирану прекратить огонь на 10 дней, - Axios Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
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Президент США Дональд Трамп приближается к решающему повороту в войне с Ираном. Перед ним стоит выбор - либо испытать перемирие, либо пойти на эскалацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.

Как пишет издание, официальные лица США и Израиля видят сегодня лишь два жизнеспособных варианта развития событий в контексте Ирана:

  • первый вариант - добиться нового прекращения огня на 10 дней с целью возобновления Ормузского пролива;
  • второй вариант - начать масштабную совместную военную кампанию с Израилем, чтобы заставить Тегеран капитулировать.

На данный момент Трамп еще не принял решения. Однако официальные лица считают, что следующие несколько дней определят, какой путь возобладает. Они поясняют это тем, что места этому конфликту "практически не осталось".

Что известно о предложении 10-дневного перемирия

По словам двух источников, Катар, Египет, Пакистан и другие региональные посредники представили США и Ирану предложение о 10-лневном прекращении огня.

Как говорят американские чиновники, администрация Трампа изучает это предложение и призвала Израиль избегать шагов, которые могут закрыть дипломатическое окно.

Но в то же время Вашингтон готовится к провалу переговоров. Известно, что в последние дни американские войска направили в регион десятки истребителей и самолетов-заправщиков, собрав силы, необходимые для крупной эскалации.

Израильские источники говорят, что их армия находится в повышенной готовности и готовится к возможному расширению войны вплоть до скоординированной полномасштабной кампании в течение нескольких дней.

Однако СМИ отмечает, что десять ночей подряд бомбардировок США не смогли сломить контроль Ирана над Ормузским проливом, втягивая Трампа все глубже в войну, которую он неоднократно объявлял выигранной.

Возвращаясь к предложению о перемирии, в случае принятия оно позволит остановить боевые действия, вновь открыть оба судоходных пути через Ормузский пролив, а также даст Вашингтону и Тегерану спасти их меморандум о взаимопонимании, который разваливается.

"Мы сообщили США и Ирану, что предлагаем период охлаждения", - сказал один из региональных чиновников.

Но проблема состоит в том, что ни Трамп, ни Иран не приняли это предложения, и обе стороны, судя по всему, полны решимости усилить свои позиции за счет дальнейших ударов, прежде чем заключить сделку о прекращении огня.

Что еще важно знать

Напомним, ночью Axios сообщило, что несмотря на обмен ударами, переговоры между США и Ираном продолжаются. Однако приостановка обстрелов зависит от Трампа, и на данный момент он пока имеет цель заставить Иран заплатить за его атаки в Ормузском проливе и гибель трех американских солдат.

Также отметим, что на днях The Washington Post написало, что США планируют более масштабную войну. В их материале тоже были сказать, что Пентагон увеличивает количество самолетов на Ближнем Востоке.

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