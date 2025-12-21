ua en ru
Вс, 21 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

США, Египет, Катар и Турция обсудили второй этап перемирия в Газе, - Уиткофф

Воскресенье 21 декабря 2025 08:00
UA EN RU
США, Египет, Катар и Турция обсудили второй этап перемирия в Газе, - Уиткофф Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу, 20 декабря, США вместе с представителями Египта, Катара и Турции встретились в Майами, чтобы оценить реализацию первого этапа перемирия в Газе и обсудить продвижение подготовки ко второму.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Первый этап принес прогресс, включая расширение гуманитарной помощи, возвращение тел заложников, частичный вывод войск и снижение интенсивности боевых действий", - говориться в публикации.

Уиткофф отметил, что в ходе обсуждений второго этапа стороны подчеркнули необходимость создать в Газе единый орган управления "под эгидой единой власти для защиты гражданского населения и поддержания общественного порядка".

Кроме того, стороны обсудили меры региональной интеграции, включая упрощение торговых процедур, развитие инфраструктуры и сотрудничество в области энергетики, водоснабжения и других общих ресурсов, необходимых "для восстановления Газы, региональной безопасности и долгосрочного процветания".

"В этом контексте мы выразили поддержку созданию и вводу в действие Совета мира в ближайшее время в качестве переходной администрации для гражданского, безопасного и восстановительного направлений реконструкции", - написал спецпредставитель Трампа.

Он добавил, что стороны рассмотрели дальнейшие шаги в поэтапной реализации всеобъемлющего мирного плана для Газы, подчеркнув важность последовательности, координации и эффективного мониторинга "в партнерстве с местными учреждениями Газы и международными партнерами".

"Мы подтверждаем нашу полную приверженность выполнению всего 20-пунктного мирного плана президента и призываем все стороны соблюдать свои обязательства, проявлять сдержанность и сотрудничать с механизмами мониторинга", - подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Резюмируя Уиткофф добавил, что дальнейшие консультации для продвижения реализации второго этапа перемирия будут продолжены уже в ближайшие недели.

Напомним, в начале декабря издание Axios писало, что президент США Дональд Трамп готовиться объявить второй план урегулирования для Сектора Газа и представить новую структуру управления анклавом. По словам источников, соответствующие инициативу могут быть объявлены до Рождества.

Также мы писали, что по словам премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, второй этап плана США по прекращению войны в Газе очень близок.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Египет Турция Катар Стив Уиткофф Сектор Газа
Новости
Всю Украину укроет густой туман: ГСЧС вводит желтый уровень опасности
Всю Украину укроет густой туман: ГСЧС вводит желтый уровень опасности
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ