США, Египет, Катар и Турция обсудили второй этап перемирия в Газе, - Уиткофф

В субботу, 20 декабря, США вместе с представителями Египта, Катара и Турции встретились в Майами, чтобы оценить реализацию первого этапа перемирия в Газе и обсудить продвижение подготовки ко второму.

Об этом заявил спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его пост в соцсети Х.

"Первый этап принес прогресс, включая расширение гуманитарной помощи, возвращение тел заложников, частичный вывод войск и снижение интенсивности боевых действий", - говориться в публикации.

Уиткофф отметил, что в ходе обсуждений второго этапа стороны подчеркнули необходимость создать в Газе единый орган управления "под эгидой единой власти для защиты гражданского населения и поддержания общественного порядка".

Кроме того, стороны обсудили меры региональной интеграции, включая упрощение торговых процедур, развитие инфраструктуры и сотрудничество в области энергетики, водоснабжения и других общих ресурсов, необходимых "для восстановления Газы, региональной безопасности и долгосрочного процветания".

"В этом контексте мы выразили поддержку созданию и вводу в действие Совета мира в ближайшее время в качестве переходной администрации для гражданского, безопасного и восстановительного направлений реконструкции", - написал спецпредставитель Трампа.

Он добавил, что стороны рассмотрели дальнейшие шаги в поэтапной реализации всеобъемлющего мирного плана для Газы, подчеркнув важность последовательности, координации и эффективного мониторинга "в партнерстве с местными учреждениями Газы и международными партнерами".

"Мы подтверждаем нашу полную приверженность выполнению всего 20-пунктного мирного плана президента и призываем все стороны соблюдать свои обязательства, проявлять сдержанность и сотрудничать с механизмами мониторинга", - подчеркнул спецпредставитель Трампа.

Резюмируя Уиткофф добавил, что дальнейшие консультации для продвижения реализации второго этапа перемирия будут продолжены уже в ближайшие недели.