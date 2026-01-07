Трамп на следующей неделе объявит о создании Совета мира в Газе, - Axios

Президент США Дональд Трамп планирует уже на следующей неделе объявить о создании Совета мира в Секторе Газа - как реализацию второго этапа мирного соглашения между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios .

Два чиновника администрации Трампа и еще два источника подтвердили, что объявить о создании Совета мира президент США планирует на следующей неделе. В состав Совета войдут 15 мировых лидеров, он будет контролировать работу еще не сформированного палестинского правительства и наблюдать за процессом реконструкции.

"Приглашение стать членами совета директоров направляются ключевым странам", - отметил один из источников.

Членами новосозданного органа могут стать Великобритания, Германия, Франция, Италия, Саудовская Аравия, Катар, Египет и Турция. Представителем Совета на местах могут сделать экс-посла ООН на Ближнем Востоке Николая Младенова. Последний планирует посетить Израиль на этой неделе.