Трамп наступного тижня оголосить про створення Ради миру в Газі, - Axios
Президент США Дональд Трамп планує вже наступного тижня оголосити про створення Ради миру в Секторі Гази - як реалізацію другого етапу мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios.
Два чиновники адміністрації Трампа та ще двоє джерел підтвердили, що оголосити про створення Ради миру президент США планує наступного тижня. До складу Ради увійдуть 15 світових лідерів, вона контролюватиме роботу ще не сформованого палестинського уряду та наглядатиме за процесом реконструкції.
"Запрошення стати членами ради директорів надсилаються ключовим країнам", - зазначило одне з джерел.
Членами новоствореного органу можуть стати Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Саудівська Аравія, Катар, Єгипет та Туреччина. Представником Ради на місцях можуть зробити експосла ООН на Близькому Сході Ніколая Младенова. Останній планує відвідати Ізраїль цього тижня.
Перше засідання Ради миру може відбутися під час Всесвітнього економічного форуму в Давосі пізніше цього місяця. Втім, джерела додали, що плани можуть змінитися залежно від зовнішньополітичного порядку денного Трампа - можуть вплинути Венесуела та ситуація в Україні.
Нагадаємо, 8 жовтня президент США Дональд Трамп повідомив, що Ізраїль та угруповання ХАМАС за підсумками переговорів, які відбулися в Єгипті, погодилися на реалізацію першого етапу запропонованого ним мирного плану.
13 жовтня у Шарм-ель-Шейху лідери Сполучених Штатів, Єгипту та Туреччини підписали угоду про завершення бойових дій у Газі. Вони виступили посередниками у переговорах між Ізраїлем і ХАМАС.
При цьому 20 грудня США разом із представниками Єгипту, Катару і Туреччини зустрілися в Маямі, щоб оцінити реалізацію першого етапу перемир'я в Газі й обговорити просування підготовки до другого. Анонс оголошення реалізації другого етапу планувався на 25 грудня, але не склалося.