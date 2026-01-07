Трамп наступного тижня оголосить про створення Ради миру в Газі, - Axios

Президент США Дональд Трамп планує вже наступного тижня оголосити про створення Ради миру в Секторі Гази - як реалізацію другого етапу мирної угоди між Ізраїлем та ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Axios .

Два чиновники адміністрації Трампа та ще двоє джерел підтвердили, що оголосити про створення Ради миру президент США планує наступного тижня. До складу Ради увійдуть 15 світових лідерів, вона контролюватиме роботу ще не сформованого палестинського уряду та наглядатиме за процесом реконструкції.

"Запрошення стати членами ради директорів надсилаються ключовим країнам", - зазначило одне з джерел.

Членами новоствореного органу можуть стати Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, Саудівська Аравія, Катар, Єгипет та Туреччина. Представником Ради на місцях можуть зробити експосла ООН на Близькому Сході Ніколая Младенова. Останній планує відвідати Ізраїль цього тижня.