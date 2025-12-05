Трамп наконец-то получил премию мира, но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп получил первую в истории "Премию мира" FIFA во время жеребьевки чемпионата мира-2026.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FoxSports .

Так, президент США Дональд Трамп стал первым лауреатом новой награды FIFA Peace Prize. Ее вручение состоялось во время церемонии жеребьевки чемпионата мира по футболу-2026 в Вашингтоне. Сам же чемпионат мира-2026 пройдет в трех странах: США, Мексике и Канаде - на 16 различных стадионах.

Президент FIFA Джанни Инфантино лично вручил Трампу премию во время торжеств в John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Инфантино подчеркнул, что футбол является символом мира, и награда "FIFA Peace Prize -Football Unites the World" призвана отмечать людей, которые объединяют людей и вселяют надежду в будущее поколение.

"Это то, чего мы хотим от лидера - лидера, который заботится о людях", - сказал Инфантино о Трампе, которому вручили золотой трофей с его именем, на котором изображены руки, держащие мир.

Президент FIFA сказал Трампу: "Это ваш приз, это ваш приз мира".

Трамп после вручения награды поблагодарил свою семью, в частности жену, первую леди Меланию Трамп, и в своем коротком выступлении высоко оценил лидеров двух других стран-хозяев - премьер-министра Канады Марка Карни и президента Мексики Клаудию Шейнбаум, назвав координацию с этими странами "выдающейся".

"Это действительно одна из самых больших честей в моей жизни", - сказал Трамп.

Отметим, что церемония жеребьевки определила 12 групп для нынешнего турнира, в котором примут участие 48 команд.

Что известно о награде FIFA Peace Prize

Награда была основана в ноябре 2025 года организацией FIFA, чтобы отмечать лиц, которые благодаря своей непоколебимой преданности и особым поступкам способствуют объединению людей в мире ради мира.

Инфантино, впервые представляя премию, заявил: "Футбол стоит за мир, и от имени всего мирового футбольного сообщества FIFA Peace Prize признает огромные усилия тех лиц, которые объединяют людей и приносят надежду для будущих поколений".

Вручение премии Трампу стало историческим событием: впервые FIFA отметила политического лидера в рамках инициативы, направленной на поддержку мира и глобального единства через спорт.