Главная » Новости » В мире

Премьер Японии заявила о намерении выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира

Вторник 28 октября 2025 09:36
Премьер Японии заявила о намерении выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Новый премьер-министр Японии Санаэ Такаити приняла решение выдвинуть президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что Такаити лично сообщила Трампу о своем решении и таком намерении во время их встречи в Токио.

"За такое короткое время миру стало значительно спокойнее", - отметила Такаити во время разговора с Трампом.

Трамп и Нобелевская премия мира

Заметим, что в этом году президент США Дональд Трамп неоднократно хвастался, что он завершил семь войн, которые длились десятилетиями. В частности, недавно он заставил ХАМАС пойти на мирное соглашение с Израилем согласно плану США по завершению войны в Секторе Газа.

Ранее премьер-министр Камбоджи Хун Манет заявил, что его страна также номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в урегулирование конфликта с Таиландом.

До этого власти Пакистана сообщили о похожих планах после разрешения спора с Индией. Кроме того, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в середине октября подчеркнул, что награждение Трампа Нобелевской премией мира - лишь вопрос времени.

Но, несмотря на это, Норвежский нобелевский комитет решил присудить Нобелевскую премию мира венесуэльскому политику Марии Корини Мачадо.

Стоит отметить, что Мачадо действительно посвятила Нобелевскую премию мира президенту США Дональду Трампу.

Впоследствии Трамп пообщался с лауреатом Нобелевской премии мира Марией Кориной Мачадо, которая посвятила свою награду ему. Разговор состоялся после того, как администрация Трампа раскритиковала решение Нобелевского комитета, назвав его политическим.

