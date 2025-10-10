ua en ru
Пт, 10 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

В Белом доме обиделись, что Нобелевскую премию мира присудили не Трампу

Пятница 10 октября 2025 15:28
UA EN RU
В Белом доме обиделись, что Нобелевскую премию мира присудили не Трампу Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Ірина Глухова

После объявления лауреата Нобелевской премии мира - венесуэльского лидера оппозиции Марии Корины Мачадо - в Белом доме заявили, что Нобелевский комитет "поставил политику выше мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора по коммуникациям Белого дома Стивена Чунга в соцсети Х.

"Президент Трамп будет продолжать заключать мирные соглашения, прекращать войны и спасать жизни. У него сердце гуманиста, и никогда не будет никого, кто, как он, мог бы сдвинуть горы силой своей воли. Нобелевский комитет доказал, что для него политика выше мира", - заявил Чунг.

Нобелевская премия мира 2025 года

Напомним, сегодня 10 октября в 12:00 по киевскому времени в Осло, столице Норвегии, был объявлен лауреат Нобелевской премии мира 2025 года. Награду получила лидер оппозиции в Венесуэле Мария Корини Мачадо.

Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что заслуживает премию мира, поскольку с начала своего нового срока в Белом доме смог прекратить несколько войн.

В ответ на вопрос, почему премию не получил Трамп, представитель комитета заявил, что организация "основывает свои решения только на работах Альфреда Нобеля", а не на публичных кампаниях.

Кто такая Мачадо

Мария Корина Мачадо - лидер оппозиции Венесуэлы. Ей запретили участвовать в президентских выборах прошлого года, которые международное сообщество назвало непрозрачными и несправедливыми.

Накануне голосования Мачадо организовала массовые митинги в Каракасе в поддержку кандидата Эдмундо Гонсалеса.

Ее активность вызвала беспокойство режима Николаса Мадуро, ведь Мачадо удалось объединить оппозицию и мобилизовать тысячи венесуэльцев на акции протеста и на избирательные участки.

Подробнее о биографии лауреата и чем особенна Нобелевская премия - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Нобелевская премия Дональд Трамп
Новости
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Свет, вода, транспорт: какова ситуация в Киеве после ночной атаки
Аналитика
"Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина "Томагавки" от Трампа. Передадут ли США ракеты Украине и что это изменит