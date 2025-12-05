ua en ru
Трамп нарешті отримав премію миру, але є нюанс

США, П'ятниця 05 грудня 2025 21:00
Трамп нарешті отримав премію миру, але є нюанс Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Оксана Гапончук

Президент США Дональд Трамп отримав першу в історії "Премію миру" FIFA під час жеребкування чемпіонату світу-2026.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FoxSports.

Так, президент США Дональд Трамп став першим лауреатом нової нагороди FIFA Peace Prize. Її вручення відбулось під час церемонії жеребкування чемпіонату світу з футболу-2026 у Вашингтоні. Сам же чемпіонат світу-2026 пройде у трьох країнах: США, Мексиці та Канаді - на 16 різних стадіонах.

Президент FIFA Джанні Інфантіно особисто вручив Трампу премію під час урочистостей у John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Інфантіно підкреслив, що футбол є символом миру, і нагорода "FIFA Peace Prize -Football Unites the World" покликана відзначати людей, які об’єднують людей і вселяють надію у майбутнє покоління.

"Це те, чого ми хочемо від лідера - лідера, який піклується про людей", - сказав Інфантіно про Трампа, якому вручили золотий трофей з його іменем, на якому зображені руки, що тримають світ.

Президент FIFA сказав Трампу: "Це ваш приз, це ваш приз миру".

Трамп після вручення нагороди подякував своїй родині, зокрема дружині, першій леді Меланії Трамп, і у своєму короткому виступі високо оцінив лідерів двох інших країн-господарів - прем'єр-міністра Канади Марка Карні та президента Мексики Клаудію Шейнбаум, назвавши координацію з цими країнами "видатною".

"Це справді одна з найбільших почестей у моєму житті", – сказав Трамп.

Зазначимо, що церемонія жеребкування визначила 12 груп для цьогорічного турніру, у якому візьмуть участь 48 команд.

Що відомо про нагороду FIFA Peace Prize

Нагорода була заснована у листопаді 2025 року організацією FIFA, щоб відзначати осіб, які завдяки своїй непохитній відданості та особливим вчинкам сприяють об’єднанню людей у світі заради миру.

Інфантіно, вперше представляючи премію, заявив: "Футбол стоїть за мир, і від імені всього світового футбольного співтовариства FIFA Peace Prize визнає величезні зусилля тих осіб, які об’єднують людей та приносять надію для майбутніх поколінь".

Вручення премії Трампу стало історичною подією: вперше FIFA відзначила політичного лідера у рамках ініціативи, спрямованої на підтримку миру та глобальної єдності через спорт.

Нагадаємо, Дональд Трамп кілька разів у 2025 році заявляв, що вважає себе "лідером‑переговорником", який "закінчує всі світові конфлікти". Саме тому він хотів отримати Нобелівську премію миру.

У 2025‑му представники деяких країн навіть висунули Трампа на Нобелівську премію миру.

От тільки престижна нагорода року дісталась венесуельському політику Марії Коріні Мачадо "за її невпинну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

У Білому домі навіть образилися, що Нобелівську премію миру присудили не Трампу.

