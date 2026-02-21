ua en ru
В мире

Трамп направил авианосец США в Средиземное море: Ирану приготовиться

США, Иран, Суббота 21 февраля 2026 01:30
Трамп направил авианосец США в Средиземное море: Ирану приготовиться Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

Новейший американский авианосец после перехода через Атлантику появился в Средиземном море. Передвижение корабля вызвало обсуждение среди военных аналитиков и наблюдателей из-за возможного дальнейшего маршрута и задач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию DEFENSE EXPRESS.

Читайте также: От точечных ударов до смены режима: Reuters назвало сценарии операции Трампа по Ирану

Авианосец США прошел Гибралтар

Новейший атомный авианосец ВМС США — USS Gerald R. Ford — пересек Гибралтарский пролив и вошел в акваторию Средиземного моря. Это подтверждают фотографии корабля, сделанные во время прохождения пролива 20 февраля.

После перехода через Атлантический океан корабль фактически начал отсчет времени до возможного приближения к зоне потенциальной операции.

По оценкам наблюдателей, минимальный срок, необходимый для выхода авианосца к восточной части Средиземного моря, составляет около четырех суток.

Возможный район развертывания

Именно этот район рассматривается как наиболее близкая точка, где присутствие авианосной ударной группы может иметь практический военный смысл.

Расстояние до территории Иран превышает 1500 километров, однако палубная авиация способна действовать на такой дистанции при поддержке воздушных танкеров.

Кроме того, ракетные эсминцы, входящие в состав авианосной группы, потенциально могут участвовать в системе противоракетной защиты Израиль в случае ракетных пусков.

Возможное соединение с другой группой

Также рассматривается вариант, при котором корабль присоединится к авианосцу USS Abraham Lincoln. Этот корабль уже находится в районе развертывания в Аравийском море.

По оценкам специалистов, переход туда может занять примерно от десяти до четырнадцати суток.

Длительный поход и нагрузка на флот

Отмечается, что авианосец действует в крайне интенсивном режиме. Ранее он участвовал в операции у берегов Венесуэла, после чего практически сразу продолжил поход.

В море корабль находится с 24 июня 2025 года — более восьми месяцев, совершив уже второй переход через Атлантику на восток.

Изначально предполагалось, что после предыдущей операции корабль отправится на базу для ремонта и обслуживания.

Однако планы изменились из-за нехватки сил для одновременного присутствия на нескольких направлениях.

Сейчас у ВМС США фактически остается десять авианосцев, поскольку USS Nimitz завершил свой последний поход и готовится к списанию.

Часть кораблей проходит ремонт и обслуживание, поэтому одновременно развернутыми могут быть лишь около пяти авианосцев и четыре ударные группы.

Напоминаем, что Великобритания на данный момент не дала согласия Соединенным Штатам на использование британских военных баз для возможных авиаударов по Ирану. По имеющейся информации, вопрос остается открытым и продолжает обсуждаться на уровне союзников, тогда как окончательное решение о доступе к инфраструктуре еще не принято.

Отметим, что в Вашингтоне обсуждают разные варианты усиления давления на Тегеран. Среди рассматриваемых сценариев — ограниченные удары по военной инфраструктуре, а также более масштабная кампания, которая может иметь серьезные политические последствия для руководства Ирана.

