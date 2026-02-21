Трамп направив авіаносець США у Середземне море: Ірану приготуватися

Новітній американський авіаносець після переходу через Атлантику з'явився в Середземному морі. Пересування корабля викликало обговорення серед військових аналітиків і спостерігачів через можливий подальший маршрут і завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію DEFENSE EXPRESS .

Авіаносець США пройшов Гібралтар

Новітній атомний авіаносець ВМС США - USS Gerald R. Ford - перетнув Гібралтарську протоку і увійшов в акваторію Середземного моря. Це підтверджують фотографії корабля, зроблені під час проходження протоки 20 лютого.

Після переходу через Атлантичний океан корабель фактично почав відлік часу до можливого наближення до зони потенційної операції.

За оцінками спостерігачів, мінімальний термін, необхідний для виходу авіаносця до східної частини Середземного моря, становить близько чотирьох діб.

Можливий район розгортання

Саме цей район розглядається як найбільш близька точка, де присутність авіаносної ударної групи може мати практичний військовий сенс.

Відстань до території Ірану перевищує 1500 кілометрів, однак палубна авіація здатна діяти на такій дистанції за підтримки повітряних танкерів.

Крім того, ракетні есмінці, що входять до складу авіаносної групи, потенційно можуть брати участь у системі протиракетного захисту Ізраїлю в разі ракетних пусків.

Можливе з'єднання з іншою групою

Також розглядається варіант, за якого корабель приєднається до авіаносця USS Abraham Lincoln. Цей корабель уже перебуває в районі розгортання в Аравійському морі.

За оцінками фахівців, перехід туди може зайняти приблизно від десяти до чотирнадцяти діб.

Тривалий похід і навантаження на флот

Зазначається, що авіаносець діє у вкрай інтенсивному режимі. Раніше він брав участь в операції біля берегів Венесуела, після чого практично відразу продовжив похід.

У морі корабель перебуває з 24 червня 2025 року - понад вісім місяців, здійснивши вже другий перехід через Атлантику на схід.

Спочатку передбачалося, що після попередньої операції корабель вирушить на базу для ремонту та обслуговування.

Однак плани змінилися через брак сил для одночасної присутності на кількох напрямках.

Зараз у ВМС США фактично залишається десять авіаносців, оскільки USS Nimitz завершив свій останній похід і готується до списання.

Частина кораблів проходить ремонт і обслуговування, тож одночасно розгорнутими можуть бути лише близько п'яти авіаносців і чотири ударні групи.