Ограниченный удар или масштабная операция? Что известно о плане Трампа по Ирану

Вашингтон рассматривает несколько сценариев давления на Тегеран — от точечных ударов по военным объектам до широкой кампании с возможными политическими последствиями для иранского руководства.

Сценарий ограниченного удара

Президент США Дональд Трамп изучает вариант начальной ограниченной военной операции против Ирана.

Речь идет о серии точечных ударов по отдельным военным или государственным объектам с целью заставить Тегеран согласиться на условия по ядерной сделке.

По данным источников, такой шаг может быть реализован в течение нескольких дней.

Если Иран откажется прекратить обогащение урана, администрация допускает переход к более масштабной кампании против инфраструктуры режима.

При этом окончательное решение пока не принято.

Военное наращивание и дипломатия

На фоне обсуждений Пентагон усиливает группировку на Ближнем Востоке. В регион направляются дополнительные силы, включая авианосец USS Gerald R. Ford, а также современные истребители и системы ПВО.

Параллельно продолжаются контакты с иранской стороной.

США требуют прекращения ядерных разработок, ограничения ракетной программы и пересмотра поддержки вооруженных формирований в регионе.

Иран отвергает широкие условия и заявляет, что не стремится к созданию ядерного оружия.

Трамп обозначил сроки принятия решения. "В любом случае мы заключим сделку или добьемся ее заключения", — сказал он.

Риски эскалации

Американские и международные эксперты предупреждают, что даже ограниченный удар может вызвать ответные действия Тегерана и перерасти в более широкий конфликт на Ближнем Востоке.

В Белом доме подчеркивают, что дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Ирана и хода переговоров.