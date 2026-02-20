Ограниченный удар или масштабная операция? Что известно о плане Трампа по Ирану
Вашингтон рассматривает несколько сценариев давления на Тегеран — от точечных ударов по военным объектам до широкой кампании с возможными политическими последствиями для иранского руководства.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию The Washington Post и The Wall Street Journal.
Сценарий ограниченного удара
Президент США Дональд Трамп изучает вариант начальной ограниченной военной операции против Ирана.
Речь идет о серии точечных ударов по отдельным военным или государственным объектам с целью заставить Тегеран согласиться на условия по ядерной сделке.
По данным источников, такой шаг может быть реализован в течение нескольких дней.
Если Иран откажется прекратить обогащение урана, администрация допускает переход к более масштабной кампании против инфраструктуры режима.
При этом окончательное решение пока не принято.
Военное наращивание и дипломатия
На фоне обсуждений Пентагон усиливает группировку на Ближнем Востоке. В регион направляются дополнительные силы, включая авианосец USS Gerald R. Ford, а также современные истребители и системы ПВО.
Параллельно продолжаются контакты с иранской стороной.
США требуют прекращения ядерных разработок, ограничения ракетной программы и пересмотра поддержки вооруженных формирований в регионе.
Иран отвергает широкие условия и заявляет, что не стремится к созданию ядерного оружия.
Трамп обозначил сроки принятия решения. "В любом случае мы заключим сделку или добьемся ее заключения", — сказал он.
Риски эскалации
Американские и международные эксперты предупреждают, что даже ограниченный удар может вызвать ответные действия Тегерана и перерасти в более широкий конфликт на Ближнем Востоке.
В Белом доме подчеркивают, что дальнейшие шаги будут зависеть от реакции Ирана и хода переговоров.
Напоминаем, что в США прорабатывают разные варианты реагирования на развитие иранской ракетной программы, сочетая дипломатическое давление с подготовкой альтернативных шагов. В случае если переговоры не приведут к результату, Вашингтон допускает возможность оказания поддержки Израиль в потенциальных военных действиях против Ирана, подчеркивая, что окончательные решения будут зависеть от дальнейшего развития ситуации.
Отметим, что президент США Дональд Трамп обсудил возможные сроки нанесения ударов по Ирану, не исключив, что соответствующее решение может быть реализовано уже в ближайшие выходные. По его словам, варианты действий рассматриваются в зависимости от развития ситуации и реакции Тегерана.