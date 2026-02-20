ua en ru
От точечных ударов до смены режима: Reuters назвало сценарии операции Трампа по Ирану

США, Пятница 20 февраля 2026 21:32
От точечных ударов до смены режима: Reuters назвало сценарии операции Трампа по Ирану
Автор: Валерий Ульяненко

США рассматривают различные варианты военной операции против Ирана - от точечных ударов по представителям режима аятолл до полной смены режима.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Двое американских чиновников рассказали агентству, что рассмотрение военных вариантов - последние признаки того, что США готовятся к серьезному конфликту с Ираном в случае провала дипломатических усилий.

"Во время своего первого срока Трамп продемонстрировал готовность проводить целевые убийства, одобрив в 2020 году ликвидацию высокопоставленного военного руководителя, генерала Касема Сулеймани, который возглавлял иностранную разведку и военизированное подразделение Корпуса стражей Исламской революции - так называемые Силы Кудс", - отметило агентство.

Один из источников отметил успех Израиля в уничтожении иранских лидеров во время военной операции "Народ как лев" в прошлом году. Агентству стало известно, что тогда было убито не менее 20 высокопоставленных иранских офицеров.

"12-дневная война и израильские удары по отдельным целям действительно продемонстрировали полезность такого подхода", - рассказал американский чиновник, который добавил, что основное внимание уделялось лицам среди командиров сил КСИР.

В то же время источник отметил, что точечные удары по представителям режима аятолл требуют дополнительных разведывательных ресурсов.

"Убийство конкретного командира означает необходимость знать его точное местонахождение и понимать, кто еще может пострадать во время операции", - рассказал он.

Что предшествовало

Напомним, 17 февраля США и Иран встретились в Женеве и провели переговоры по ядерной программе Тегерана. Стороны договорились о "наборе руководящих принципов", хотя американский чиновник отметил, что "еще предстоит обсудить много деталей".

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сообщила, что Иран, как ожидается, предоставит более подробную информацию о своей переговорной позиции "в ближайшие пару недель". При этом не стала говорить, будет ли Трамп откладывать военные действия.

Согласно данным СМИ, 28 февраля в Израиль отправится госсекретарь США Марко Рубио, чтобы встретиться с премьер-министром Беньямином Нетаньяху и проинформировать его о ходе переговоров с Ираном.

Отметим, на первом раунде переговоров в Омане 6 февраля Иран предложил США передать свой обогащенный уран России. Также иранские представители дали понять, что могут предложить приостановить обогащение урана на срок до трех лет.

В США прорабатывают различные варианты реагирования на развитие иранской ракетной программы, сочетая дипломатическое давление с подготовкой альтернативных шагов. В случае если переговоры не приведут к результату, Вашингтон допускает возможность оказания поддержки Израилю в потенциальных военных действиях против Ирана.

Президент США Дональд Трамп обсудил возможные сроки нанесения ударов по Ирану, не исключив, что соответствующее решение может быть реализовано уже в ближайшие выходные.

