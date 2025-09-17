RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Трамп написал письмо президенту Польши Навроцкому, - СМИ

Фото: президент Польши Кароль Навроцкий и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Президент США Дональд Трамп передал письмо своему польскому коллеге Каролю Навроцкому. Документ уже отправлен в Варшаву дипломатической почтой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.

Как пишет издание, Белый дом доставил письмо от Трампа президенту Каролю Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне. Оно уже отправлено в Варшаву дипломатической почтой.

Содержание письма пока неизвестно.

Также сообщается, что Кароль Навроцкий вернулся в Польшу после рабочих визитов в Берлин и Париж.

Там он провел встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.

 

Переговоры Трампа и Навроцкого

Напомним, на прошлой неделе Трамп и Навроцкий провели телефонный разговор. Президенты обсудили атаку дронов РФ на Польшу.

2-3 сентября Кароль Навроцкий вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским находились с официальным визитом в США.

Во время поездки польский лидер провел переговоры с президентом Дональдом Трампом.

Глава Белого дома заверил, что не планирует выводить американские войска с территории Польши. Более того, он заявил о возможности даже усиления военного присутствия США в стране.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПольшаДональд ТрампКароль Навроцкий