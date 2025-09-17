Трамп написал письмо президенту Польши Навроцкому, - СМИ

Президент США Дональд Трамп передал письмо своему польскому коллеге Каролю Навроцкому. Документ уже отправлен в Варшаву дипломатической почтой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RMF24.
Как пишет издание, Белый дом доставил письмо от Трампа президенту Каролю Навроцкому через посольство Польши в Вашингтоне. Оно уже отправлено в Варшаву дипломатической почтой.
Содержание письма пока неизвестно.
Также сообщается, что Кароль Навроцкий вернулся в Польшу после рабочих визитов в Берлин и Париж.
Там он провел встречи с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, канцлером Фридрихом Мерцем и президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Напомним, на прошлой неделе Трамп и Навроцкий провели телефонный разговор. Президенты обсудили атаку дронов РФ на Польшу.
2-3 сентября Кароль Навроцкий вместе с министром иностранных дел Радославом Сикорским находились с официальным визитом в США.
Во время поездки польский лидер провел переговоры с президентом Дональдом Трампом.
Глава Белого дома заверил, что не планирует выводить американские войска с территории Польши. Более того, он заявил о возможности даже усиления военного присутствия США в стране.