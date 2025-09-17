Трамп написав листа президенту Польщі Навроцькому, - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп передав листа своєму польському колезі Каролю Навроцькому. Документ уже надіслано до Варшави дипломатичною поштою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF24.
Як пише видання, Білий дім доставив листа від Трампа президенту Каролю Навроцькому через посольство Польщі у Вашингтоні. Його вже надіслано до Варшави дипломатичною поштою.
Зміст листа поки що невідомий.
Також повідомляється, що Кароль Навроцький повернувся до Польщі після робочих візитів у Берлін та Париж.
Там він провів зустрічі з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, канцлером Фрідріхом Мерцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.
Нагадаємо, минулого тижня Трамп і Навроцький провели телефонну розмову. Президенти обговорили атаку дронів РФ на Польщу.
2-3 вересня Кароль Навроцький разом із міністром закордонних справ Радославом Сікорським перебували з офіційним візитом у США.
Під час поїздки польський лідер провів переговори з президентом Дональдом Трампом.
Глава Білого дому запевнив, що не планує виводити американські війська з території Польщі. Ба більше, він заявив про можливість навіть посилення військової присутності США в країні.