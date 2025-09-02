Сикорский и Навроцкий едут в США: будут говорить о целях Путина в Украине
Президент Польши Кароль Навроцкий и министр иностранных дел Радослав Сикорский 2-3 сентября посетят США. Польский лидер, в частности, должен четко очертить фактические цели российского диктатора Владимира Путина в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Польское радио".
Как сообщается, Сикорский в своем видеообращении обратился к Навроцкому, напомнив, что в ближайшие дни они оба будут находиться в США.
Сам министр встретится с государственным секретарем США Марко Рубио во вторник, а Навроцкий проведет переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в Белом доме в среду.
"Совет министров принял позицию, чтобы президент точно знал, чего придерживаться в разговорах. Для нас самое важное - определить реальную стратегию Путина в Украине и выступить против любых сокращений присутствия американских войск в Польше и Европе", - отметил Сикорский.
Глава МИД Польши также сообщил, что президент получил от министерства "большие аналитические материалы", и выразил надежду на успех переговоров в Вашингтоне.
Как отмечается, визит Навроцкого в США, запланированный на 3 сентября, станет его первой зарубежной поездкой на посту главы польского государства. Основные темы переговоров в Белом доме - военная и энергетическая безопасность Польши.
При этом польский президент планирует подчеркнуть, что России и Путину "нельзя доверять".
Кроме этого, Сикорский проведет в США отдельные встречи. В Майами он вручит вместе с американскими коллегами Награду Солидарности имени Леха Валенсы и проведет консультации с политиками как Республиканской, так и Демократической партий.
Конфликт между МИД и канцелярией президента Польши
Напомним, ранее мы сообщали, что канцелярия президента Польши "слила" в медиа инструкции от Министерства иностранных дел для Кароля Навроцкого перед встречей с лидером США Дональдом Трампом.
В документе, среди прочего, говорилось о трех вопросах, которые "требуют особой осторожности":
- избегать принятия обязательств по будущим закупкам американского вооружения, учитывая текущий анализ потребностей ВС Польши;
- воздержаться от декларирования поддержки американской компании как исполнителя строительства АЭС, поскольку это было бы вмешательством в конкурсную процедуру;
- избегать поднятия вопроса о возможном введении цифрового налога и регулирования.
Слив письма в медиа вызвал критику со стороны министра иностранных дел Радислава Сикорского. Он отметил, что содержание письма не было засекреченным, но посоветовал Навроцкому поискать среди своих советников "того дурака", который допустил его публикацию.
"Зато теперь мы все знаем, в каких делах президент может представлять всю Польшу, а в каких - только себя", - добавил Сикорский.