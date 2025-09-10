Трамп и Навроцкий обсудили удар российских дронов по Польше

Президент США Дональд Трамп и президент Польши Кароль Навроцкий провели телефонный разговор. Они обсудили атаку дронов РФ на Польшу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Навроцкого в соцсети X .

"Я только что разговаривал по телефону с президентом США Дональдом Трампом о многочисленных нарушениях воздушного пространства Польши российскими беспилотниками, которые произошли сегодня ночью", - отметил Навроцкий.

Он добавил, что такая беседа является частью консультаций, которые он проводит с союзниками Польши.

Навроцкий рассказал, что сегодняшние переговоры подтвердили единство Альянса.