Один из любимых телеканалов Трампа появится в Украине

Американский телеканал Newsmax подписал лицензионное соглашение на использование бренда для запуска локализованного телеканала Newsmax Ukraine, который планируют запустить весной 2026 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу проекта.

Канал будет работать под брендом Newsmax

Новый телеканал будет функционировать под брендом Newsmax и в рамках его редакционной концепции.

Он будет базироваться в Киеве и сосредоточится на производстве оригинального местного и регионального контента для аудиторий в Украине, Восточной Европе и более широком международном регионе.

Ожидается, что канал будет создавать новости, аналитические и общественно-политические программы, а также обеспечивать украиноязычную ретрансляцию контента Newsmax. Параллельно будут разрабатываться форматы на английском и русском языках, адаптированные для международной аудитории.

Кто возглавит телеканал

Телеканал возглавит телеведущая Людмила Немыря, которая ранее работала на телеканале Ukrlife и сейчас ведет собственный YouTube-канал. Она также владеет 15% доли в ООО "Телерадиокомпания "Ньюсмакс Украина".

Основным бенефициаром компании является гражданин Латвии Роман Варламовс - предприниматель в сфере телекоммуникаций и бывший владелец фармацевтической компании "Дойч-Фарм".

Что известно о медиакомпании Newsmax

Newsmax - американская консервативная медиакомпания, основанная в 1998 году журналистом Кристофером Радди. Она владеет кабельным телеканалом NewsmaxTV и сайтом Newsmax.com и входит в число крупнейших новостных каналов США.

Компания заявляет о более 28 миллионах зрителей и сотрудничает со стриминговой платформой Truth+ компании Trump Media and Technology Group.

Канал имеет выраженную консервативную редакционную позицию, значительную часть его эфира составляют аналитические программы, комментарии и интервью, а также материалы международных информационных агентств, адаптированные для собственной аудитории.

Отношение Трампа

По данным открытых источников, Радди - бывший журналист, который поддерживает личные дружеские отношения с президентом США Дональдом Трампом. В 2025 году во время публичного размещения акций компания привлекла 75 млн долларов при оценке в 1,2 млрд долларов, что временно сделало Радди миллиардером.

Впоследствии его состояние существенно сократилось: по состоянию на ноябрь 2025 года, по оценкам Forbes, оно составляло около 300 млн долларов.