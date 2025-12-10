Трамп пытается ослабить союз США и Европы, - Папа Римский

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky news .

Так Папа Римский Лев XIV прокомментировал последние высказывания Дональда Трампа, где он сказал, что Европа находится в упадке и имеет слабых лидеров.

" Я думаю, что, к сожалению, некоторые аспекты этого, которые я видел, привели к огромным изменениям в том, что в течение многих лет было настоящим союзом между Европой и Соединенными Штатами", - добавил он.

На вопрос журналиста, считает ли он мирный план США для Украины справедливым, понтифик ответил, что он "предпочитает не комментировать это".