Папа Римский после встречи с Зеленским сделал заявление о мире в Украине
Папа Римский Лев XIV после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 9 декабря призвал к справедливому миру в Украине.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Святого Престола.
"Во время дружеской беседы, которая была посвящена войне в Украине, Святейший Отец отметил необходимость продолжения диалога, возобновив свое горячее пожелание, чтобы дипломатические инициативы, которые сейчас реализуются, привели к справедливому и длительному миру", - говорится в сообщении.
Также не обошлось без упоминания о вопросах военнопленных и необходимости обеспечения возвращения украинских детей в их семьи.
Визит Зеленского в Рим
Напомним, сегодня, 9 декабря, президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом в Риме.
Одной из встреч была аудиенция с Папой Римским Львом XIV, которая длилась 30 минут в закрытом формате. Святейший Отец принял украинского лидера в резиденции в Кастель-Гандольфо.
После завершения официальной части Зеленский и Папа вышли на балкон резиденции, поздоровались с журналистами, но не сделали никаких заявлений для прессы.
Также в рамках визита у Зеленского запланирована встреча с главой Совета министров Италии Джорджей Мелони.