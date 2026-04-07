Трамп может отложить удары по Ирану в последний момент, - Axios

Топ-чиновник американской администрации рассказал Axios, что сейчас президент США Дональд Трамп сталкивается с важным решением в сжатые сроки: выполнить свою угрозу уничтожить инфраструктуру Ирана, или снова перенести собственный срок, чтобы дать переговорам шанс.

"Если президент увидит, что сделка назревает, он, вероятно, подождет. Но только он и только он принимает это решение", - рассказал собеседник издания.

При этом неназванный представитель Пентагона выразил "скептицизм относительно очередного продления сроков заключения сделки с Тегераном".

По данным Axios, Трамп занимает наиболее воинственную позицию в отношении Ирана, по сравнению с членами своего кабинета. Однако вице-президент Джей Ди Вэнс, спецпосланник Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер убеждены, что ему следует попытаться заключить соглашение с Тегераном.

Ответ иранской стороны на предложение Вашингтона о перемирии в Белом доме восприняли не как отказ, а как переговорный маневр.

При этом два неназванных источника сообщили изданию, что план масштабной американо-израильской бомбардировочной кампании против энергетических объектов Ирана готов, если Трамп отдаст приказ.

"Трамп согласился бы на сделку, если бы ее получил, но непонятно, готовы ли иранцы. Ситуация будет чрезвычайно напряженной до вторника, 20:00", - сказал источник в США, близкий к Трампу.