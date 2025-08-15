ua en ru
Пт, 15 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Доброполье Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Трамп может досрочно завершить встречу с Путиным: CNN узнало условие

Вашингтон, Пятница 15 августа 2025 15:32
UA EN RU
Трамп может досрочно завершить встречу с Путиным: CNN узнало условие Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент США Дональд Трамп может досрочно покинуть встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Неназванный американский чиновник рассказал изданию, что в контексте встречи Трампа с Путиным "все варианты остаются на столе". В частности, речь о том, что Трамп может просто завершить встречу, если Путин не будет серьезно настроен на заключение сделки.

Также источник CNN уточнил, что в Белом доме сохраняется осторожный оптимизм по поводу встречи. По его словам, Трамп хотел лично встретиться с Путиным, чтобы понять, что тот думает о возможности прекращения огня.

Стоит заметить, что Трамп и Путин должны встретиться на Аляске уже сегодня, 15 августа, вечером.

Ультиматум России

Напомним, ранее Россия неоднократно отвергала предложение и США, и Украины о безусловном прекращении огня.

При этом в Москве разработали так называемый "меморандум", в котором описаны ее требования для перемирия и завершения войны. Россия хочет, чтобы перемирие настало при условии, что Украина начнет вывод своих войск из Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

В Киеве, реагируя на такой "меморандум", подчеркивали, что он фактически является ультиматумом.

Еще 1 августа российский диктатор Владимир Путин подчеркивал, что условия для мира с Украиной остаются прежними.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Путин Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Аляска Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Белый дом назвал состав делегации на встречу Трампа и Путина, - Sky News
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия