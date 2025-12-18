Трамп о мирных переговорах: надеюсь, Украина будет действовать быстро

Украину подгоняют со сделкой

Напомним, еще 9 декабря Financial Times со ссылкой на источники написало о том, что президент США Дональд Трамп якобы хочет добиться сделки о завершении войны России против Украины до Рождества.

Также, как отмечал собеседник издания, спецпредставитель президента США Стив Уиткофф в телефонном разговоре "предупреждал" президента Украины Владимира Зеленского, что у него есть "считанные дни" для ответа на американские мирные инициативы.

Позже источники РБК-Украина рассказали, что США действительно спешат с мирным планом. Но никаких дедлайнов перед Украиной они не ставили.

Эту информацию подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, в ходе переговоров никаких ультимативных дат не было.

При этом недавно появилась информация о том, что США предложили Украине гарантии безопасности, сопоставимые со статьей 5 Североатлантического договора.

Politico со ссылкой на источники писало о том, что Украина должна принять такое предложение за "считанные дни", иначе оно утратит свою силу.