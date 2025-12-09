Трамп дал Зеленскому несколько дней для ответа мирную сделку от США, - FT
Вашингтон хочет, чтобы президент Украины Владимир Зеленский ответил на предложенное мирное соглашение в течение "нескольких дней".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
По данным издания, такое требование Зеленскому передали спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер во время телефонного разговора в субботу, 6 декабря. Американцы подталкивали украинского лидера к быстрому решению.
Источники FT рассказали, что сделка от США предусматривает, что Украина пойдет на потерю территорий в обмен на неопределенные гарантии безопасности со стороны Вашингтона.
Неназванный собеседник журналистов рассказал, что Трамп надеялся на мирную сделку "к Рождеству".
По словам неназванных официальных лиц, Зеленский передал Уиткоффу и Кушнеру, что ему нужно время для консультаций с европейскими союзниками, прежде чем реагировать на предложение Вашингтона. Киев опасается, что такое предложение может расколоть единство Запада.
Один из западных чиновников в комментарии FT охарактеризовал ситуацию Украины как положение "между территориальными требованиями, которые она не может принять, и американской стороной, которую она не может отвергнуть".
Украина не отдаст РФ свои территории
Напомним, изначально мирный план США предусматривал, что Украина должна будет передать под контроль России весь Донбасс.
Как отметил вчера, 8 декабря, президент Украины Владимир Зеленский, между Киевом и Вашингтоном все еще нет согласия по вопросу Донбасса.
Также Зеленский подчеркивал, что Украина не имеет никакого права отдавать России свои территории. Это запрещено Конституцией и международным правом.
При этом, по словам президента Украины, самыми чувствительными вопросами также остаются: судьба Запорожской АЭС, деньги и гарантии безопасности.