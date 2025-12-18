Трамп про мирні переговори: сподіваюся, Україна діятиме швидко

Україну підганяють з угодою

Нагадаємо, ще 9 грудня Financial Times із посиланням на джерела написало про те, що президент США Дональд Трамп нібито хоче домогтися угоди про завершення війни Росії проти України до Різдва.

Також, як зазначав співрозмовник видання, спецпредставник президента США Стів Віткофф у телефонній розмові "попереджав" президента України Володимира Зеленського, що у нього є "лічені дні" для відповіді на американські мирні ініціативи.

Пізніше джерела РБК-Україна розповіли, що США дійсно поспішають з мирним планом. Але жодних дедлайнів перед Україною вони не ставили.

Цю інформацію підтвердив і президент України Володимир Зеленський. За його словами, під час переговорів жодних ультимативних дат не було.

Водночас нещодавно з'явилася інформація про те, що США запропонували Україні гарантії безпеки, порівнянні зі статтею 5 Північноатлантичного договору.

Politico з посиланням на джерела писало про те, що Україна має прийняти таку пропозицію за "лічені дні", інакше вона втратить свою силу.