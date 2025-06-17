Трамп: мы контролируем небо над Ираном

На фоне непонятной до сих пор ситуации относительно того, присоединятся ли Соединённые Штаты к ударам Израиля против Исламской Республики, Трамп заявил, что "мы" контролируем небо над Ираном.

"Теперь мы имеем полный и абсолютный контроль над небом над Ираном", - написал Трамп на Truth Social,

Он также одобрил использование оружия американского производства, хотя и не упомянул прямо Израиль.

"Никто не делает это лучше, чем старые добрые США", - отметил президент.