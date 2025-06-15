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США могут впервые вмешаться в конфликт Израиля и Ирана: что сказал Трамп

США, Воскресенье 15 июня 2025 17:53
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США могут впервые вмешаться в конфликт Израиля и Ирана: что сказал Трамп Фото: американский президент Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

США "могут вмешаться" в конфликт между Израилем и Ираном, несмотря на то, что в настоящее время страна не участвует в противостоянии.

Об этом заявил американский президент Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ABC.

Президент Трамп заявил ABC News, что "возможно, мы можем вмешаться" в продолжающийся конфликт между Израилем и Ираном.

Он также подчеркнул, что США "на данный момент не участвуют" в конфликте.

Израиль атаковал Иран

Заметим, что с вечера пятницы Израиль наносит удары по стратегическим объектам Ирана. В частности был атакован подземный ядерный комплекс Фордо.

Данные действия были частью операции "Львиный народ" и, как известно, данный удар готовился восемь месяцев.

США открыто не помогают Израилю

Стоит заметить, что по словам государственного секретаря США Марко Рубио, США не участвуют в операции Израиля против Ирана. Также он отметил, что Вашингтон не оказывал никакой помощи Иерусалиму.

Однако политтехнолог Тарас Загородний в комментарии РБК-Украина отметил, что утверждения о якобы пассивности США и слабой переговорной позиции американского лидера Дональда Трампа являются ошибочными.

По его мнению, сам факт передачи Израилю сверхглубоких бомб для поражения подземных объектов свидетельствует об активном участии США в сдерживании иранской ядерной программы.

Подробнее об этом можно узнать в материале РБК-Украина.

Стоит напомнить и то, что вчера, 14 июня, СМИ рассказывали, что президент США Дональд Трамп якобы обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху возможность нанесения удара по иранскому ядерному объекту в Фордо.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Дональд Трамп
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