ua en ru
Вт, 17 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Израиль подвергся новой ракетной атаке из Ирана: раздались взрывы

Вторник 17 июня 2025 00:55
UA EN RU
Израиль подвергся новой ракетной атаке из Ирана: раздались взрывы Фото: Израиль подвергся обстрелу из Ирана (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

В ночь на 17 июня Иран запустил новую волну ракет в сторону Израиля. В центральной и южной части страны была активирована сирена ракетной тревоги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The The Times of Israel и 12-й канал израильского ТВ.

Армия обороны Израиля запустила ракеты-перехватчики. Сообщается о звуках взрывов. По неподтвержденной информации, зафиксировано падение ракеты на открытой местности в регионе Негева на юге Израиля. Информация о пострадавших не поступала.

Израиль подвергся новой ракетной атаке из Ирана: раздались взрывыФото: карта тревог в Израиле (t.me/tzevaadom_ru)

Армия обороны Израиля обратилась к гражданам, призвав их оставаться в укрытиях. В ЦАХАЛе предупредили, что ПВО не является герметичной.

"Системы обороны работают над перехватом угрозы. Вам необходимо войти в охраняемую зону и оставаться там до дальнейшего уведомления. Выход из охраняемой зоны возможен только после получения четких указаний. Вы должны продолжать действовать в соответствии с указаниями Командования тыла", - обратились в ЦАХАЛ к гражданам.

Тревога продолжалась около 20 минут, после чего Служба тыла разрешила гражданам покинуть укрытия. По данным 12-го канала, всего по Израилю было запущено около 10 ракет.

Угрозы Ирана Израилю

Напомним, ранее Корпус стражей исламской революции объявил о запуске новой волны ракет в направлении Израиля. КСИР пригрозил бомбить страну всю ночь до рассвета.

В Иране заявили, что это уже девятая по счету волна комбинированных атак с использованием беспилотников и ракет.

15 июня из-за атак Ирана в Израиле сообщили, что погибли 12 человек, пострадали почти 400.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Иран
Новости
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Кремль готовит провокацию на последние дни обмена пленными, - разведка
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде