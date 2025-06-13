Возможно ли уничтожить ядерную программу Ирана: мнение эксперта

Удары по ядерным объектам Ирана не уничтожат всю инфраструктуру обогащения урана. Однако это серьезно ослабит ключевые элементы, которые нужны для создания ядерного оружия.

"Обогащаться там он (под землей уран, - ред.) может, это же достаточно сложная инфраструктура. Обогащаться может, но там есть другие элементы, которые можно уничтожить и оно не будет работать. Или, например, мало сделать бомбу, допустим, сделать испытания. Надо еще же технологии миниатюризации из бомбы... Это же целая система", - пояснил эксперт.

Он напомнил, что Израиль выдвинул ультиматум Ирану.

"Условие такое, что: мы уничтожили ваше ПВО, теперь или вы все разрушаете, или мы уничтожаем все, что у вас там осталось по нефтепереработке. Дальше падение экономики, режима Аятоллы, мы все уничтожим. Такое условие стоит", - добавил Загородний.

Роль США