Возможно ли уничтожить ядерную программу Ирана: мнение эксперта
Удары по ядерным объектам Ирана не уничтожат всю инфраструктуру обогащения урана. Однако это серьезно ослабит ключевые элементы, которые нужны для создания ядерного оружия.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил политтехнолог Тарас Загородний.
"Обогащаться там он (под землей уран, - ред.) может, это же достаточно сложная инфраструктура. Обогащаться может, но там есть другие элементы, которые можно уничтожить и оно не будет работать. Или, например, мало сделать бомбу, допустим, сделать испытания. Надо еще же технологии миниатюризации из бомбы... Это же целая система", - пояснил эксперт.
Он напомнил, что Израиль выдвинул ультиматум Ирану.
"Условие такое, что: мы уничтожили ваше ПВО, теперь или вы все разрушаете, или мы уничтожаем все, что у вас там осталось по нефтепереработке. Дальше падение экономики, режима Аятоллы, мы все уничтожим. Такое условие стоит", - добавил Загородний.
Роль США
Политтехнолог считает, что распространенные в соцсетях утверждения о якобы пассивности США и слабой переговорной позиции американского лидера Дональда Трампа являются ошибочными.
По его мнению, сам факт передачи Израилю сверхглубоких бомб для поражения подземных объектов свидетельствует об активном участии США в сдерживании иранской ядерной программы.
Загородний отмечает, что американцы якобы формально остаются в стороне, но фактически участвуют в процессе, и именно такая стратегия является частью дипломатической игры.
"Между ними Иордания и будут воевать против них? Ракетами будете воевать против них? Израиль обеспечивает себе отношения с Иорданией, будет бомбардировки постоянно, и Иран будет всегда в таком разовом состоянии. Врагов у Ирана очень много", - добавил он.
Реакция стран региона
По словам Загороднего, хотя Саудовская Аравия официально осудила израильские удары, неформально она, вероятно, поддерживает такие действия.
Он предполагает, что страны региона могли давно ожидать решительных шагов против Ирана, а теперь наблюдают за происходящим без особого сожаления.
Эксперт отметил, что ситуация вряд ли затянется: если уже была поставлена задача разрушить иранскую инфраструктуру.
"Поэтому в данном случае не думаю что оно затянется надолго ну сказали разрушить, значит разрушить, если оно будет разрушено, значит, будет бомбардировка, уничтожение нефтеперерабатывающих отраслей Ирана", - подытожил политтехнолог.
Израиль атаковал Иран
В ночь на 13 июня Израиль совершил массированный авиаудар по территории Ирана в рамках операции "Львиный народ". Под удар попали военные и ядерные объекты, в том числе объект по обогащению урана вблизи Натанза.
Израильские силы обороны заявили, что обладают большим количеством разведданных, которые якобы свидетельствуют о наличии конкретного иранского плана по уничтожению Израиля.
В то же время в СМИ появляется информация о подготовке Ираном возможного жесткого ответа на эти действия.
Подробнее о сегодняшней ночной атаке можно узнать в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.