В российском МИД утверждают о приглашении РФ к участию в саммите G20 в Соединенных Штатах на высшем уровне, который пройдет в Майями в декабре этого года.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Панкина, окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

"Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого", – сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года.

Как пишут росСМИ, российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что возможность участия российсого диктатора Владимира Путина в саммите G20 в США в 2026 году зависит от динамики развития российско-американских отношений. Такое заявление сделала Светлана Лукаш, представляющая РФ в "Большой двадцатке", в ходе мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако в марте пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин не планирует посещать G20 в Майами.

Саммит G20

Как известно, саммит G20 – это ежегодная встреча лидеров крупнейших экономик мира, где обсуждают ключевые глобальные вопросы. Саммит проводится с целью координации экономической политики и реагирования на глобальные кризисы.

Среди стран-участников саммита – США, Китай, ЕС, Индия, Япония и другие. В G20 участвуют главы стран, а министры ведут параллельные переговоры.

Решения "Большой двадцатки" влияют на мировую экономику, финансовые рынки и международную политику, хотя они не являются юридически обязательными.