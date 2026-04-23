ua en ru
Чт, 23 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

У Лаврова утверждают, что Россию пригласили на саммит G20 в США

06:05 23.04.2026 Чт
2 мин
В МИД РФ точно не уверены, что ничего не поменяется насчет приглашения ближе к дате
aimg Юлия Маловичко
Фото: саммит "большой двадцатки" пройдет в США в декабре (из открытых источников)

В российском МИД утверждают о приглашении РФ к участию в саммите G20 в Соединенных Штатах на высшем уровне, который пройдет в Майями в декабре этого года.

Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Александр Панкин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

По словам Панкина, окончательное решение о поездке будет приниматься позже.

"Есть приглашение присутствовать на самом высоком уровне, но мы посмотрим ближе к дате, Бог знает, что произойдет до этого", – сказал он журналистам в штаб-квартире ООН.

Саммит лидеров стран "Большой двадцатки" пройдет в Майами 14-15 декабря 2026 года.

Как пишут росСМИ, российская делегация высоко оценила итоги первой подготовительной встречи представителей государств в Вашингтоне.

Ранее сообщалось, что возможность участия российсого диктатора Владимира Путина в саммите G20 в США в 2026 году зависит от динамики развития российско-американских отношений. Такое заявление сделала Светлана Лукаш, представляющая РФ в "Большой двадцатке", в ходе мероприятий Генеральной Ассамблеи ООН.

Однако в марте пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Путин не планирует посещать G20 в Майами.

Саммит G20

Как известно, саммит G20 – это ежегодная встреча лидеров крупнейших экономик мира, где обсуждают ключевые глобальные вопросы. Саммит проводится с целью координации экономической политики и реагирования на глобальные кризисы.

Среди стран-участников саммита – США, Китай, ЕС, Индия, Япония и другие. В G20 участвуют главы стран, а министры ведут параллельные переговоры.

Решения "Большой двадцатки" влияют на мировую экономику, финансовые рынки и международную политику, хотя они не являются юридически обязательными.

Отметим, в ноябре 2025 года сообщалось, что Дональд Трамп намерен сделать следующий саммит G20 мероприятием по приглашению, хотя это является прямым нарушением регламента.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Саммит G20
Новости
Украина и ЕС впервые с 2022 года провели заседание Совместного авиационного комитета
Аналитика
