Axios назвало шесть островов, которые решат судьбу войны в Иране
США рассматривают захват стратегических островов в Персидском заливе как один из вариантов военного давления на Иран - от нефтяного хаба Харг до укрепленных форпостов у Ормузского пролива.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Axios.
Харг - сердце иранского нефтяного экспорта
Остров Харг расположен примерно в 25 километрах от иранского побережья и обеспечивает около 90% нефтяного экспорта страны.
Благодаря глубоководной акватории здесь могут швартоваться крупные танкеры. На острове живут тысячи людей, преимущественно нефтяники.
США рассматривают несколько сценариев в отношении Харга:
- прямой удар - остановит экспорт нефти, значительная часть которой идет в Китай;
- вторжение и удержание - поставит американских военных непосредственно на линию огня;
- блокада - как рычаг давления для переговоров.
Ларак - контроль над проливом
Остров Ларак расположен в самом узком месте Ормузского пролива и является еще одним ключевым пунктом нефтяного экспорта Ирана.
Иран использует здесь систему "Ларак" - сеть бункеров и ударных судов для мониторинга и контроля над проливом. Захват острова ограничил бы способность Ирана преследовать торговые суда и устанавливать мины.
В то же время остров сильно укреплен и будет тяжелой мишенью.
Абу-Муса, Большой и Малый Тубн - спорные форпосты
Эти три острова расположены у западного входа в Ормузский пролив между Ираном и ОАЭ. Несмотря на претензии Объединенных Арабских Эмиратов, иранские военные захватили их еще в 1971 году.
Сейчас здесь размещены ракеты, беспилотники и минные установки. Пентагон рассматривал захват Абу-Мусы - это дало бы США стратегический плацдарм вблизи пролива.
Кешм - самый большой остров, самая сложная цель
Кешм - самый большой остров Персидского залива, площадью около 1 445 квадратных километров. По многочисленным данным, в подземных тоннелях здесь хранятся противокорабельные ракеты, мины, беспилотники и другие ударные системы.
Al Jazeera описывает район вокруг Ормуза как "пробку на важнейшем в мире транзитном пути энергетики", а Кешм доминирует над этим районом.
Ранее остров имел репутацию туристического места. Иран обвинил США в ударе по местной опреснительной установке в начале войны, что нарушило водоснабжение деревень. США это отрицают.
Никаких признаков подготовки операции по захвату острова нет.
По данным издания, захват и удержание иранской территории был бы гораздо более рискованным шагом, чем все, что США делали до сих пор в этой войне.
