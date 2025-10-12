ua en ru
"У Трампа больше карт". Вэнс пригрозил Китаю на фоне торгового конфликта с США

США, Воскресенье 12 октября 2025 21:01
UA EN RU
"У Трампа больше карт". Вэнс пригрозил Китаю на фоне торгового конфликта с США Фото: Джей Ди Вэнс, вице-президент США (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне торгового напряжения с Китаем призвал Пекин "избрать путь разума". По его словам, американский лидер Дональд Трамп имеет "больше карт" в случае агрессивного ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Заявление Вэнса прозвучало в ответ на взаимные обвинения двух стран. Они дестабилизируют рынки и создают неопределенность накануне возможного саммита Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, который может состояться в октябре в Южной Корее.

Вице-президент США подчеркнул, что "многое будет зависеть от того, как китайцы отреагируют".

"Если они дадут слишком агрессивный ответ, я гарантирую, что президент Соединенных Штатов имеет гораздо больше карт, чем Китай. Но если они готовы действовать разумно, тогда и мы будем разумными", - подчеркнул Вэнс.

Торговое напряжение между США и Китаем

Напомним, 9 октября Китай объявил о введении жестких мер контроля за экспортом редкоземельных минералов и связанных с ними технологий.

В субботу, 11 октября, США ввели 100% пошлины на товары из Китая и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что принял такое решение в ответ на "чрезвычайно агрессивную позицию" Пекина. Ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года или даже раньше.

Угроза Дональда Трампа ввести новые 100% тарифы на Китай вызвала рекордный обвал крипторынка с ликвидациями на более чем 18 миллиардов долларов. CoinGlass заявила, что это "крупнейшее ликвидационное событие за всю историю криптовалют".

Отметим, Пентагон планирует закупить на 1 млрд долларов минералы, необходимые для изготовления вооружения. Такой шаг направлен на уменьшение зависимости от китайских редкоземов.

Соединенные Штаты Америки Китай Джей Ди Вэнс
