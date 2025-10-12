"У Трампа больше карт". Вэнс пригрозил Китаю на фоне торгового конфликта с США

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на фоне торгового напряжения с Китаем призвал Пекин "избрать путь разума". По его словам, американский лидер Дональд Трамп имеет "больше карт" в случае агрессивного ответа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Заявление Вэнса прозвучало в ответ на взаимные обвинения двух стран. Они дестабилизируют рынки и создают неопределенность накануне возможного саммита Трампа и лидера Китая Си Цзиньпина, который может состояться в октябре в Южной Корее.

Вице-президент США подчеркнул, что "многое будет зависеть от того, как китайцы отреагируют".

"Если они дадут слишком агрессивный ответ, я гарантирую, что президент Соединенных Штатов имеет гораздо больше карт, чем Китай. Но если они готовы действовать разумно, тогда и мы будем разумными", - подчеркнул Вэнс.