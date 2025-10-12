"Трамп має більше карт". Венс пригрозив Китаю на тлі торговельного конфлікту зі США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс на тлі торговельної напруги з Китаєм закликав Пекін "обрати шлях розуму". За його словами, американський лідер Дональд Трамп має "більше карт" в разі агресивної відповіді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Заява Венса пролунала у відповідь на взаємні звинувачення двох країн. Вони дестабілізують ринки та створюють невизначеність напередодні можливого саміту Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що може відбутися у жовтні в Південній Кореї.

Віцепрезидент США наголосив, що "багато чого залежатиме від того, як китайці відреагують".

"Якщо вони дадуть надто агресивну відповідь, я гарантую, що президент Сполучених Штатів має набагато більше карт, ніж Китай. Але якщо вони готові діяти розумно, тоді й ми будемо розумними", - наголосив Венс.