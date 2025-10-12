"Трамп має більше карт". Венс пригрозив Китаю на тлі торговельного конфлікту зі США
Віцепрезидент США Джей Ді Венс на тлі торговельної напруги з Китаєм закликав Пекін "обрати шлях розуму". За його словами, американський лідер Дональд Трамп має "більше карт" в разі агресивної відповіді.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Заява Венса пролунала у відповідь на взаємні звинувачення двох країн. Вони дестабілізують ринки та створюють невизначеність напередодні можливого саміту Трампа і лідера Китаю Сі Цзіньпіна, що може відбутися у жовтні в Південній Кореї.
Віцепрезидент США наголосив, що "багато чого залежатиме від того, як китайці відреагують".
"Якщо вони дадуть надто агресивну відповідь, я гарантую, що президент Сполучених Штатів має набагато більше карт, ніж Китай. Але якщо вони готові діяти розумно, тоді й ми будемо розумними", - наголосив Венс.
Торговельна напруга між США і Китаєм
Нагадаємо, 9 жовтня Китай оголосив про введення жорстких заходів контролю за експортом рідкоземельних мінералів та пов’язаних з ними технологій.
У суботу, 11 жовтня, США запровадили 100% мита на товари з Китаю та експортний контроль на усе критично важливе програмне забезпечення.
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що ухвалив таке рішення у відповідь на "надзвичайно агресивну позицію" Пекіна. Обмеження набудуть чинності з 1 листопада 2025 року або навіть раніше.
Погроза Дональда Трампа запровадити нові 100% тарифи на Китай спричинила рекордний обвал крипторинку з ліквідаціями на понад 18 мільярдів доларів. CoinGlass заявила, що це "найбільша ліквідаційна подія за всю історію криптовалют".
Зазначимо, Пентагон планує закупити на 1 млрд доларів мінерали, необхідні для виготовлення озброєння. Такий крок направлений на зменшення залежності від китайських рідкісноземів.