Пентагон потратит миллиард, чтобы уменьшить зависимость от минералов Китая, - FT

Американское минобороны собирается закупить на 1 млрд долларов минералы, необходимые для изготовления вооружения. Целью такого шага является уменьшение зависимости от китайских редкоземов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

В течение последних месяцев Пентагон изучал возможность закупки нескольких важных минералов:

кобальт на сумму до 500 млн долларов;

стибий - до 245 млн долларов у компании US Antimony Corporation;

тантал - до 100 млн долларов у неназванного производителя из США;

скандий - до 45 млн долларов у Rio Tinto и APL Engineered Materials, предприятия по производству химических материалов с офисами в Иллинойсе, Японии и Китае.

FT сообщает, что критически важные минералы необходимы для национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку их используют для производства вооружения, в частности радарных и ракетных систем.

"Способность Китая прекратить поставки этих критически важных минералов окажет негативное влияние на способность США использовать высокотехнологичные возможности, которые понадобятся для стратегической конкуренции или конфликта", - заявила Стефани Барна, юрист из американской фирмы Covington&Burling.