Пентагон потратит миллиард, чтобы уменьшить зависимость от минералов Китая, - FT
Американское минобороны собирается закупить на 1 млрд долларов минералы, необходимые для изготовления вооружения. Целью такого шага является уменьшение зависимости от китайских редкоземов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
В течение последних месяцев Пентагон изучал возможность закупки нескольких важных минералов:
- кобальт на сумму до 500 млн долларов;
- стибий - до 245 млн долларов у компании US Antimony Corporation;
- тантал - до 100 млн долларов у неназванного производителя из США;
- скандий - до 45 млн долларов у Rio Tinto и APL Engineered Materials, предприятия по производству химических материалов с офисами в Иллинойсе, Японии и Китае.
FT сообщает, что критически важные минералы необходимы для национальной безопасности Соединенных Штатов, поскольку их используют для производства вооружения, в частности радарных и ракетных систем.
"Способность Китая прекратить поставки этих критически важных минералов окажет негативное влияние на способность США использовать высокотехнологичные возможности, которые понадобятся для стратегической конкуренции или конфликта", - заявила Стефани Барна, юрист из американской фирмы Covington&Burling.
Напомним, 9 октября Китай объявил о введении жестких мер контроля за экспортом редкоземельных минералов и связанных с ними технологий.
Отныне иностранные компании должны будут получить разрешение Пекина на экспорт магнитов, которые содержат даже незначительные количества минералов китайского происхождения.
Нововведения дают Китаю больше рычагов влияния на глобальную цепь поставок редкоземельных минералов.
Отметим, вчера, 11 октября, Соединенные Штаты ввели 100% пошлины на китайские товары и экспортный контроль на все критически важное программное обеспечение.
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что это решение - ответ на "чрезвычайно агрессивную позицию" Пекина. Ограничения вступят в силу с 1 ноября 2025 года или даже раньше.