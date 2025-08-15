Трамп: если встреча с Путиным окажется плохой, я просто уйду

Президент США Дональд Трамп пригрозил, что он может уйти со встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, если она будет неудачной.

Как передает РБК-Украина , об этом президент США Дональд Трамп заявил в комментарии Fox News.

"Мы едем на встречу с президентом Путиным в Аляску, и я думаю, что все пройдет очень хорошо. А если нет - я очень быстро вернусь домой", - предупредил Трамп. Он также уточнил, что может просто "уйти" со встречи.

Слухи о досрочном завершении встречи

Напомним, ранее CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника писало, что президент США Дональд Трамп может досрочно завершить встречу с российским диктатором Владимиром Путиным.

По информации чиновника, такой вариант развития событий возможен в случае, если Путин не будет серьезно настроен на заключение мирной сделки для завершения войны против Украины.

При этом сам Трамп предполагал, что на предстоящей встрече шанс на провал - 25%.

Он в ходе переговоров хочет договориться о трехсторонней встрече при участии президента Украины Владимира Зеленского. По словам Трампа, если такая встреча будет успешной, то прекращения войны можно будет добиться в ближайшие дни.

Стоит заметить, что встреча Трампа и Путина запланирована на 22:00 по киевскому времени.