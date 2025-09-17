Трамп снова отложил запрет TikTok в США: какая новая дата

Президент США Дональд Трамп снова перенес введение возможного запрета TikTok. Приложение остается доступным в стране как минимум до середины декабря, хотя вопрос о его будущем по-прежнему не решен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Белого дома.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, которым продлил отсрочку по ограничению TikTok до 16 декабря.

Согласно распоряжению, федеральным органам предписано не предпринимать никаких действий на основании закона, признающего TikTok угрозой национальной безопасности. Основанием для подобных оценок стали связи компании с Китаем и ее материнской структурой.

В указе подчеркивается, что приложение по-прежнему рискует оказаться под запретом на территории США, если не будет изменена структура его собственности. Основное требование американской стороны заключается в том, чтобы TikTok вышел из-под контроля китайского владельца.

Отсрочка стала уже четвертой с начала 2025 года. Она была предоставлена несмотря на ранее озвученные договоренности между Вашингтоном и Пекином. В начале года Трамп сообщил, что стороны нашли компромисс относительно будущего платформы.

По этому плану операции TikTok в США должны быть выделены в отдельную компанию. Она будет зарегистрирована на американской территории, а контрольный пакет акций перейдет к инвесторам из США.

Решение Белого дома вновь оставляет пространство для переговоров. При этом окончательная судьба TikTok в США по-прежнему зависит от того, удастся ли сторонам реализовать договоренности и обеспечить контроль американских акционеров.