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Трамп и я разделяем мнение, что войну в Украине нужно остановить, - Зеленский

Пятница 27 сентября 2024 17:31
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Трамп и я разделяем мнение, что войну в Украине нужно остановить, - Зеленский Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты США от республиканцев Дональдом Трампом. Но заявил об общей точке зрения.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил во время встречи с Трампом, пишет The Guardian.

Во время встречи Зеленский заявил, что у него и у бывшего президента Дональда Трампа есть "общий взгляд на то, что война в Украине должна быть остановлена".

Также, по словам Зеленского, для него важно было встретиться с обоими кандидатами в президенты Соединенных Штатов Америки.

Подробно о том, что известно о встрече Зеленского и Трампа –читайте в материале РБК-Украина.

Что предшествовало

С 22 сентября президент Украины Владимир Зеленский находится с визитом в США, где провел многочисленные встречи с международными лидерами, конгрессменами и общественными деятелями. Он принял участие в Саммите будущего, заседаниях Совбеза и Генассамблеи ООН, а также встретился с президентом США Джо Байденом и вице-президентом Камалой Гаррис, представив мирный план Украины.

Во время визита ЗеленскогоБайден объявил о предоставлении Киеву новой военной помощи на сумму около 8 миллиардов долларов.

Кроме того, Зеленский провел встречу с вице-президентом США, кандидатом на пост президента Камалой Гаррис и представил план победы Украины в войне с Российской Федерацией.

Больше о визите Зеленского в Соединенные Штаты и почему Украина вне своей воли все глубже втягивается в предвыборную гонку в США читайте в колонке заместителя главного редактора РБК-Украина Милана Лелича.

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