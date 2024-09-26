Кое-кто в США хочет заставить Украину отдать свои территории России, - Харрис
Предложения отдельных американских политиков заставить Украину отдать оккупированные Россией территории в обмен на мир, неприемлемы.
Об этом заявила кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-конференцию в Белом доме.
Она отметила, что "никакие вопросы касательно этой войны не могут решаться без Украины".
Однако, по словам политика, некоторые люди в США пытаются заставить Украину отдать значительные территории и "есть требование, чтобы Украина разорвала свои связи по безопасности с другими странами".
"Эти предложения звучат подобно предложениям Путина. Но это не предложения мира - это предложения капитуляции. Это опасно и неприемлемо", - отметила Харрис.
Визит Зеленского в США
Напомним, на этой неделе президент Владимир Зеленский посещает с официальным визитом Соединенные Штаты.
В ходе визита глава государства провел встречи с рядом лидеров стран, с конгрессменами и лидерами общественного мнения Америки, а также принял участие в заседаниях Генассамблеи и Совета Безопасности ООН.
В четверг, 26 сентября, Зеленский провел встречу с президентом США Джо Байденом. Во время встречи, глава государства озвучил подробности своего плана победы в войне с Россией.
Соединенные Штаты выделили Украине новый пакет военной помощи на 7,9 млрд долларов и ввели новые санкции против РФ.
Также Белый дом объявил о дополнительной оборонной помощи Украине на 375 млн долларов.
Тем временем кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп жестко критикует Зеленского из-за его нежелания урегулировать войну с Россией мирным путем.
Ранее Трамп неоднократно заявлял, что США должны прекратить финансирование и оказание военной поддержки Украине. Он также отметил, что в случае избрания президентом США, быстро закончит войну телефонными звонками к Путину и Зеленскому.
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