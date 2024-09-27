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Трамп і я поділяємо думку, що війну в Україні потрібно зупинити , - Зеленський

П'ятниця 27 вересня 2024 17:31
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Трамп і я поділяємо думку, що війну в Україні потрібно зупинити , - Зеленський Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з кандидатом у президенти США від республіканців Дональдом Трампом. Та заявив про спільну точку зору.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив під час зустрічі з Трампом, пише The Guardian.

Під час зустрічі Зеленський заявив, що він і колишній президент Дональд Трамп мають "спільний погляд на те, що війна в Україні має бути зупинена".

Також за словами Зеленського, для нього важливо було зустрітися з обома кандидатами в президенти Сполучених Штатів Америки.

Водночас, як пише Washington Post, Трамп заявив, що те, що відбувається в Україні - це ганьба.

Він також заявив, що може "досить швидко" укласти угоду між Зеленським і російським диктатором Володимиром Путіним, але відмовився повідомити подробиці про те, що ця угода буде включати.

Детально про те, що відомо про зустріч Зеленського та Трампа - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Що передувало

З 22 вересня президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у США, де провів численні зустрічі з міжнародними лідерами, конгресменами та суспільними діячами. Він взяв участь у Саміті майбутнього, засіданнях Радбезу та Генасамблеї ООН, а також зустрівся з президентом США Джо Байденом і віцепрезиденткою Камалою Гарріс, презентувавши мирний план України.

Під час візиту Зеленського Байден оголосив про надання Києву нової військової допомоги на суму майже 8 мільярдів доларів.

Крім того, Зеленський провів зустріч з віце-президентом США, кандидатом на пост президента Камалою Гарріс та представив їй план перемоги України у війні з Російською Федерацією.

Більше про візит Зеленського до Сполучених Штатів та чому Україна поза своєю волею дедалі глибше втягується у передвиборчі перегони у США читайте в у колонці заступника головного редактора РБК-Україна Мілана Лєліча.

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