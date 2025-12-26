США предложили Украине гарантии безопасности на 15 лет, - Зеленский

США хотят предоставить Украине гарантии безопасности на 15 лет с возможностью продления. Но таких временных рамок может быть недостаточно.

Как передает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью Axios .

Зеленский рассказал, что большинство аспектов двусторонних соглашений между США и Украиной уже согласованы и оформлены в виде пяти документов, хотя может быть добавлен и шестой.

Он уточнил, что остаются некоторые "технические моменты" для дальнейшего обсуждения. Один из них - срок действия соглашения о гарантиях безопасности. В частности, США предлагают "15-летний пакт" с возможностью продления.

"Я думаю, нам нужно больше, чем 15 лет", - сказал президент.

Он уточнил, что будет считать большим успехом, если президент США Дональд Трамп согласится с такой позицией.

По словам Зеленского, и США, и Украина вынесут гарантии безопасности на ратификацию в свои законодательные органы.

Он высоко оценил работу спецпосланника президента США Стива Уиткоффа, зятя американского лидера Джареда Кушнера, а также своей команды во главе с секретарем Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустемом Умеровым.