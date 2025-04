Трамп хочет сделку. Что известно о переговорах США и Ирана по ядерке

Напомним, что в марте текущего года Bloomberg писал, что российский диктатор Владимир Путин согласился помочь Трампу в переговорах с Ираном о ядерной программе.

Подробнее о ядерном Ближнем Востоке, прецеденте Ирана и действиях Путина и Трампа на этот счет - читайте в материале РБК-Украина "Ядерная гонка 2.0: как Путин и Трамп толкают мир к новой эскалации".

При подготовке материала использовались публикации: Associated Press, The New York Times, Bloomberg, Reuters.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.