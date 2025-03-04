Трамп попросил Путина выступить посредником в ядерных переговорах с Ираном, - Bloomberg

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась к Российской Федерации с просьбой быть посредником в общении с Ираном по таким вопросам, как ядерная программа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, Трамп передал эту заинтересованность непосредственно Путину в телефонном разговоре в феврале. Впоследствии высокопоставленные чиновники из администрации Трампа обсудили этот вопрос со своими российскими коллегами на переговорах в Саудовской Аравии.

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ответ на вопрос Bloomberg заявил, что "Россия считает, что США и Иран должны решать все проблемы путем переговоров" и что Москва "готова сделать все, что в ее силах, чтобы добиться этого".

Как пишет издание, представитель министерства иностранных дел Ирана, отвечая на вопрос, предлагала ли Россия посредничество между Тегераном и Вашингтоном, сказал, что это "естественно" для стран предлагать свою помощь.

"Учитывая важность этих вопросов, вполне возможно, что многие стороны проявят добрую волю и готовность помочь в решении различных проблем. С этой точки зрения, естественно, что страны будут предлагать помощь, если она будет нужна", - заявил пресс-секретарь МИД Ирана Эсмаил Багаи.

Ядерное соглашение США и Ирана

Ранее сообщалось, что Трамп хочет подписать новое ядерное соглашение с Ираном. Ведь такой договор страны уже подписывали в 2015 году, но Трамп вывел США из него в 2018 году.

Впоследствии Трамп заявил о желании заключить с Ираном соглашение по неядерному вооружению. Он предпочитает решить это дипломатическим путем вместо возможного ведения боевых действий и бомбардировки страны.

Напомним, Совместный всеобъемлющий план действий (JCPOA) - ядерное соглашение, подписанное в Вене 14 июля 2015 года между Ираном, группой 5+1 (пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН: США, Россией, Китаем, Францией, Великобританией, а также Германией) и ЕС по ядерной программе Ирана.