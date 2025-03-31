Трамп против Ирана: возобновится ли конфликт, и при чем здесь ядерная сделка

Между Ираном и США снова возникло напряжение. Тегеран привел свои вооруженные силы в боевую готовность.

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Боевая готовность в ответ на заявления Трампа

Вооруженные силы Ирана подготовили ракеты, способные нанести удары по позициям Соединенных Штатов. Об этом сообщает иранское издание The Tehran Times со ссылкой на многочисленные источники во власти Ирана. По данным издания, к такому шагу власти страны прибегли на фоне продолжающихся угроз со стороны президента США Дональда Трампа.

Накануне хозяин Белого дома даже заявил о возможных ударах по иранским объектам. "Если они (иранцы - ред.) не заключат сделку, будут бомбардировки. Это будут бомбардировки, которых они никогда раньше не видели", – сказал Трамп в телефонном интервью NBC News.

Цель заявлений – заставить Иран пойти на новое соглашение по контролю за его ядерной программой и удостовериться, что Иран не будет создавать ядерное оружие.

Эти слова означают изменение риторики со стороны президента США. Еще в феврале, реагируя на "вбросы" в американских медиа о планах ударов, Трамп заявлял: "сообщения о том, что Соединенные Штаты, работая вместе с Израилем, собираются вдребезги разнести Иран, очень преувеличены".

Что Трамп хочет от Ирана

В 2015 году Тегеран заключил Совместный всеобъемлющий план действий, известный также как "ядерная сделка", вместе с пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией. Этот документ предусматривал ослабление экономических санкций против Ирана в обмен на сокращение его ядерной программы. Однако в 2018 году президент США Дональд Трамп решил вывести свое государство из этого соглашения и возобновил финансовые ограничения в отношении Ирана.

Но как писало РБК-Украина, Ирану до недавнего времени было выгодно оставаться пороговой страной – не разрабатывать ядерное оружие, но постоянно угрожать это сделать. У иранского руководства были другие, кроме ядерного оружия, способы обеспечить сдерживание врагов страны от возможного нападения на Иран. Прежде всего, речь идет о сети подконтрольных Ирану организаций по всему Ближнему Востоку. Однако, в ходе прокси-противостояния Ирана и Израиля, начиная с октября 2023 года, значительная часть этой сети была разгромлена. Израиль своими действиями значительно ослабил военный потенциал ХАМАС в Секторе Газа и "Хезболлы" в Ливане, а режим Асада в Сирии пал под ударами повстанцев.

Как результат, среди иранских элит все больше поддержки получает мысль о разработке ядерного оружия. По информации издания The Telegraph, в начале февраля руководство Корпуса стражей исламской революции – военизированного формирования, которое обеспечивает охрану правящего режима – обратилось к верховному лидеру Ирана Али Хаменеи с просьбой отменить религиозный запрет (фетву) на создание ядерного оружия. Пока неизвестно, принято ли окончательное решение.

Будет ли Иран атаковать

Иран имеет возможности атаковать американские военные базы, расположенные по всему Ближнему Востоку. Однако в последние годы он это делал крайне неохотно, преимущественно под давлением общественного мнения внутри Ирана и в ответ на публичные "пощечины" со стороны Израиля и США. И даже в таких случаях Иран через третьи стороны предупреждал об ударах, а США и Израиль имели время подготовиться, вывести персонал с объектов и уменьшить для себя последствия ударов, а также не наносить новых ответных ударов.

Вместе с тем, иранское руководство могло показать своему населению "возмездие". По такому сценарию в частности происходили удары в 2020 году по базам США в Ираке после убийства иранского генерала Касема Сулеймани, а в 2024 году – по Израилю после атаки на иранские дипучреждения в Сирии и убийство лидера ХАМАС в Тегеране.

Сейчас, кроме заявлений Трампа, нет достаточных поводов для ударов по американским объектам. Также важно кто именно сообщил о готовности к удару. Издание The Tehran Times считается связанным с консервативными кругами в иранском истеблишменте. Поэтому подобные публикации следует рассматривать в контексте непубличных сигналов Соединенным Штатам.

В то же время риторика иранского руководства по открытым каналам коммуникации менее радикальна. На прошлой неделе Трамп направил верховному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи письмо с предложением переговоров по новой ядерной сделке, с двухмесячным ультиматумом для достижения соглашения, сообщил CNN источник, знакомый с содержанием письма. По словам источника, эмиссар Трампа на Ближнем Востоке Стивен Уиткофф передал письмо президенту Объединенных Арабских Эмиратов, а официальный представитель ОАЭ передал его иранцам.

Сообщение содержало "больше угрожающей позиции", но также предлагало "некоторые возможности" для Ирана, заявил в четверг министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

Ожидалось, что иранское ответное письмо будет передано Трампу на выходных, но неизвестно, произошло ли это. С другой стороны: президент Ирана Масуд Пезешкиан 29 марта заявил, что его страна пока не будет участвовать в прямых переговорах с США, но подчеркнул, что иранское ответное письмо не исключает косвенных переговоров через оманских посредников.

Дальнейшее развитие этой ситуации будет зависеть, в частности, от продуктивности таких переговоров. Действия и риторика Трампа в отношении других конфликтов – России и Украины, Израиля и ХАМАС – свидетельствуют, что он пока стремится завершить уже имеющиеся противостояния, а не создавать новые, даже ценой давления на союзников. Вместе с тем, еще во время первого президентства Трамп доказал, что при необходимости может применять и силу.