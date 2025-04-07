Ядерная гонка 2.0: как Путин и Трамп толкают мир к новой эскалации

Из-за действий Путина и Трампа ряд стран в мире увеличивают внимание к ядерному оружию как одной из гарантий безопасности. Почему это важно в контексте Украины, как Европа планирует использовать собственное ядерное оружие и где в мире могут появиться новые ядерные арсеналы – читайте в материале журналиста РБК-Украина Романа Кота.

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"Было бы замечательно, если бы все избавились от своего ядерного оружия", –это, как ни странно, слова президента страны, которая имеет один из крупнейших ядерных арсеналов в мире. Президент США Дональд Трамп высказал такое мнение 6 марта во время общения с журналистами. Однако пока его действия имеют обратный эффект.

Все больше партнеров США рассматривают опцию получить свою бомбу, понимая, что во времена Трампа ни о каких союзнических обязательствах со стороны США нельзя говорить с уверенностью. Трамп неоднократно заявлял, что не собирается защищать тех членов НАТО, которые тратят на оборону менее 2% от ВВП.

Это происходит в условиях, когда открытая вооруженная агрессия против других стран снова стала возможной. Старый мировой порядок окончательно похоронили Путин – напав на Украину, и Трамп – идя на переговоры с Путиным, вместо того, чтобы пытаться привлечь агрессора к ответственности. К тому же заявления Трампа о планах захватить Гренландию и Панамский канал отличаются от путинских лишь тем, что пока не реализованы.

Почему ядерное оружие снова важно

Надежных средств сдерживания от внешнего нападения есть несколько: развить собственный оборонный потенциал, превратить свою страну в критически важную для мировой экономики (по этому пути пошел Тайвань), или же вспомнить о реликте времен Холодной войны – ядерном оружии. Последним путем давно пошли Северная Корея, Иран, Израиль, Индия и Пакистан. Но с возвращением Трампа в белый дом круг потенциальных владельцев ядерного оружия растет.

"Это значительный риск, хотя его трудно точно оценить. В худшем случае несколько стран, расположенных вблизи Китая, России и, возможно, Ирана, могут стремиться получить ядерное оружие, если придут к выводу, что больше не могут полагаться на Соединенные Штаты для обеспечения своей безопасности, – сказал РБК-Украина Джон Кейвс, старший научный сотрудник "Висконсинского проекта по контролю над ядерным вооружением" – организации, базирующейся в Вашингтоне и занимающейся мониторингом ядерных программ в мире.

По словам Кейвса, многие такие страны имеют передовой технологический и промышленный потенциал и опыт гражданских ядерных программ.

"Но существуют также противоположные факторы, такие как длительное соблюдение норм нераспространения и риск превентивной атаки или санкций, которые могут отвлечь некоторые правительства от решения приобрести ядерное оружие", – отметил он.

Это имеет прямые, но разные последствия для национальной безопасности Украины. Относительно ядерного оружия сейчас существуют две тенденции. Их хорошо видно на примерах Европы и Ближнего Востока.

Ядерный зонтик Европы - как заменить США

Утром 25 марта десятки военных самолетов поднялись в небо над Францией, облетели всю территорию страны и отработали пуски ракет ASMP-A, несущих ядерные боеголовки. Французские носители ядерного оружия Rafale B, истребители прикрытия Rafale и Mirage, воздушные танкеры A330 MRTT в рамках военных учений "Poker-2025-1" тренировались прорывать противовоздушную оборону и наносить удар по вероятному противнику.

Хотя такие учения проходят регулярно, четыре раза в год, на этот раз у них была своя особенность. Они проходили не ночью, а днем. Эта новация является показательной на фоне заявлений французского руководства о расширении своего "ядерного зонтика" на другие страны Европы.

"Я решил начать стратегические обсуждения по защите всего континента нашим ядерным оружием", – заявил президент Франции Эмманюэль Макрон 5 марта во время обращения к французам. Впоследствии в МИД страны уточнили, что ядерное оружие призвано защищать "жизненно важные интересы французской нации", что также имеет европейское измерение. В то же время французское ядерное оружие может использоваться только для сдерживания.

Многоцелевой истребитель Rafale (фото: Getty Images)

Пока что в Европе остается ядерное оружие США. Как сообщает The New York Times, администрация Трампа частным образом заверила союзников, что сохранит "ядерный зонтик". Впрочем, действия Трампа показывают, что он может изменить свою позицию очень быстро. Поэтому идею о совместном использовании ядерного оружия Франции уже поддержал будущий канцлер Германии Фридрих Мерц. По данным Politico, к обсуждению инициативы готовы также Дания и Польша.

Однако для того, чтобы любое ядерное сдерживание функционировало, нужно несколько компонентов. В частности, заверить Россию, что Франция и Европа действительно готовы к применению ядерного оружия, сказала РБК-Украина Полина Синовец, руководитель Центра по вопросам нераспространения ядерного оружия при Одесском национальном университете.

"В России уже сложилось общее впечатление, что французы только болтают, в целом европейцы бесхребетные, ничего не могут, они только на Америку полагаются. Это не совсем так, но мне кажется, что чтобы преодолеть этот нарратив, Франции надо будет поработать", – сказала Синовец. По ее словам, союзники Франции также должны верить в то, что Париж готов их защитить, а также в то, что это понимает Россия.

Поэтому в этой сфере нужны системные действия по замене американского ядерного оружия на французское и британское, сказал РБК-Украина эксперт Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

"Это же не просто сказать, что на аэродром прилетел самолет. Этот самолет должен стоять в защищенном ангаре, под ним должны быть созданы склады ядерных боеприпасов, они должны перебрасываться с базы на базу, чтобы враг не знал, где они находятся", – отметил Алексей Ижак.

Хорошие новости в том, что изобретать новые механизмы здесь не нужно – можно просто откорректировать уже действующие.

Ядерная повестка дня для Европы

Сейчас США размещают свое ядерное оружие в нескольких странах Европы, являющихся членами НАТО. Это Италия, Германия, Бельгия, Нидерланды, а также Турция. Это происходит в рамках программы Nuclear Sharing (ядерного обмена), которая по сути, является системой двусторонних договоренностей.

Ядерное оружие находится под контролем США, но может быть использовано совместно с союзниками в случае необходимости. Точно неизвестно, сколько размещено американских боеголовок и в каком они состоянии, но по оценкам Федерации американских ученых (FAS), это ориентировочно 100 бомб типа B61-12.

Чтобы отработать их использование, ежегодно осенью НАТО проводят ядерные военные учения "Steadfast Noon" (Устойчивый полдень). Во время них отрабатываются сценарии, включающие использование тактического ядерного оружия, но не предусматривающие его реального применения. Это симуляция для отработки процедур и коммуникации.

Основная цель учений – проверить координацию между союзниками, обеспечить готовность ядерных сил НАТО и продемонстрировать способность альянса защищать своих членов. При этом, к маневрам привлекаются не только те страны, на территории которых есть ядерное оружие США. К примеру, в 2024 году к учениям привлекли более 60 самолетов из 13 стран НАТО и в них участвовали около двух тысяч военнослужащих.

Эммануэль Макрон на церемонии открытия новой французской атомной подводной лодки "Suffren", 2019 год (фото: официальный Instagram Макрона)

На практике замена американского ядерного оружия на другое состоит из нескольких элементов. Первый – заключить новые двусторонние соглашения.

"Также нужно решить вопрос процедуры, чтобы вместо этого ядерного оружия и инфраструктуры, которая сейчас занята американцами – F-16, F-18 и F-35 с бомбами Б-61, чтобы это заместить, например, на Rafale с ракетами ASMP-A", – отметил Алексей Ижак.

Проще всего все это осуществить именно на базе французских сил. Относительно привлечения другой ядерной страны, Великобритании, существует ряд проблем. Страна не является членом Евросоюза и имеет более тесные связи с США. Кроме того, ядерные силы королевства зависят от Америки. Около 260 ядерных боеголовок размещены только на подводных лодках с баллистическими ракетами Trident II D5, которые обслуживаются Штатами.

У Франции, по словам Ижака, достаточно собственных ядерных боеголовок. А по оценкам Синовец, увеличение их количества таки необходимо, ведь в новых условиях они должны защищать куда большую территорию. Как сообщает Defence Express, 240 боевых зарядов TN75 мощностью в 110 кт и новых TNO мощностью 100 кт. Они установлены в баллистические ракеты M51 на четырех атомных подводных лодках класса Le Triomphant. Также есть 54 боеголовки TNA мощностью 100-300 кт, установленные в сверхзвуковые ракеты ASMP-A, которые несут самолеты Rafale.

Однако, проблема в том, что Франция и Великобритания имеют недостаточно боеголовок малой мощности. "Бомбы, которые есть у американцев, имеют переменную мощность от нескольких килотонн до пятидесяти килотонн. И Россия всегда знает, что это оружие может быть применено в любой момент на поле боя, – сказал изданию Ижак, – а у французов и британцев сейчас нет такой низкой мощности, у них она начинаются от ста килотонн. Снизить мощность можно достаточно быстро, но это еще надо сделать".

По оценкам Алексея Ижака, все эти изменения можно воплотить в жизнь в достаточно короткие сроки. Для изменения процедур может понадобиться год. Но их потом нужно отработать на учениях. Уменьшение мощности боеголовок возможно в сопоставимые сроки. В то же время эксперт не исключает, что определенные шаги в этой сфере начались значительно раньше заявления Макрона, поэтому и результаты могут быть быстрее.

Ядерный Ближний Восток и прецедент Ирана

Если в Европе речь идет о конструктиве и потенциальном сдерживании агрессора, то на Ближнем Востоке ядерное оружие может стать фактором, который наоборот добавит хаоса. Главной проблемой в этом контексте является Иран и его ядерная программа.

Страна пока не имеет ядерного оружия, однако довольно близка к этому. Как писало РБК-Украина, ослабление иранской сети сдерживания/нападения на Ближнем Востоке побудило радикально настроенную часть элиты в Иране к созданию ядерного оружия как единственно возможного средства защиты от нападения извне.

Пока нет данных, что окончательное решение принято. Однако МАГАТЭ в февральском отчете сообщило, что запасы обогащенного урана в Иране значительно выросли. "Иран является единственным государством без ядерного оружия, которое обогащается до такого уровня, что вызывает у меня серьезное беспокойство", – заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси 26 февраля.

В последние годы ряд стран Ближнего Востока – Саудовская Аравия, Египет, Турция – на уровне "сливов" в медиа или через публикации в ведущих аналитических центрах предполагали, что при определенных условиях могут начать разработку ядерного оружия. Сюда также следует добавить страны вне региона – Южную Корею и даже Японию. Сейчас это может принести им больше хлопот, чем пользы. Ядерное оружие, кроме преимуществ, означает и большие расходы, экономическое давление и возможные санкции со стороны США, зависимость от иностранных технологий.

Но ядерный Иран может запустить цепную реакцию, после которой у других стран не будет особого выбора – либо самим становиться ядерными, либо подвергнуться угрозе со стороны Ирана, который под собственным ядерным зонтиком будет чувствовать безнаказанность и, вероятно, станет более агрессивным. В конце концов, Ирану подала пример Россия, которая время от времени угрожает ядерным оружием.

Публичная демонстрация ракетоносителя Simorgh в Тегеране (фото: Getty Images

Учитывая все это, Трамп возобновил давление на Тегеран, чтобы тот отказался от идеи разработки ядерного оружия. Речь идет о санкциях и попытках повлиять на Иран через третьи страны.

И здесь возникает украинский контекст. Как отмечают собеседники РБК-Украина в украинской власти, с недавних пор Трамп начал связывать украинский и иранский кейсы в контактах с Россией. Замысел предусматривает возможные уступки со стороны США в отношении Украины в обмен на то, что Россия как-то надавит на Иран по его ядерной программе. В Кремле на это ответили согласием.

"Россия готова предложить здесь свои добрые услуги Вашингтону, Тегерану и всем, кто в этом заинтересован", – заявил в интервью изданию "Международная жизнь" заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков 1 апреля.

Но какими бы ни были обещания, на практике Кремль мало что может. "Кажется, Россия на данный момент не имеет больших рычагов влияния на Иран. Она не является основным экономическим партнером для Ирана и вряд ли станет таковым, поскольку экономики двух стран не являются взаимодополняющими с точки зрения торговли: обе полагаются на экспорт энергоносителей", – отметил РБК-Украина Джон Кейвс.

По его словам, Москва могла бы предложить расширить продажи обычных вооружений Ирану в обмен на отказ Ирана от ядерного оружия, но непонятно, согласится ли Тегеран на это.

Вместе с тем, использование России в качестве посредника между США и Ираном несет для Америки целый ряд рисков. "Соединенным Штатам следует остерегаться того, что Россия выступает посредником в непрямых переговорах, поскольку любые сообщения, поступающие через Москву, вероятно, будут фильтроваться, чтобы служить российским интересам, возможно, за счет интересов Ирана, или Америки, или обоих", – подчеркнул Кейвс в комментарии изданию.

Вместе с тем, практика показывает, что Трамп может не считаться ни с оценками аналитиков, ни с данными своих разведок, и долгое время находиться в плену иллюзий относительно Путина. К примеру, относительно завершения войны России против Украины президент США начал понимать намерения Путина только на днях, после продолжения российских ударов по Украине, несмотря на энергетическое перемирие.

С конца марта отношения между США и Ираном особенно напряглись. Трамп перешел к жесткой риторике и даже допустил атаку на ядерные объекты Ирана. Одновременно в индийском океане на авиабазу "Диего-Гарсия" США перебросили бомбардировщики B-2. Они оснащены стелс-технологиями и способны нести самые тяжелые американские бомбы. В Иране такой шаг восприняли как угрозу и привели свои вооруженные силы в боевую готовность.

Британское издание Daily Mail со ссылкой на источники в Тель-Авиве сообщает, что к будущей атаке на Иран может присоединиться Израиль. Однако в таком случае на Ближнем Востоке может возникнуть новый источник нестабильности. А это в свою очередь будет отвлекать США, в частности, и от Украины.

Украинский контекст

События в Европе и на Ближнем Востоке свидетельствуют, что ядерное оружие может играть как положительную, так и отрицательную роль. Как защита от агрессора и средство сдерживания оно при определенных условиях может обеспечить уверенность, что Россия не нападет на европейские страны, которые превратились в глубокий тыл Украины. В то же время о расширении "ядерного зонтика" на Украину речь не идет. Так же как со вступлением Украины в НАТО, Европа пока не готова к реальному применению силы против агрессора.

Однако в этой сфере таки есть пространство для сотрудничества с европейскими членами НАТО. Уже сейчас Украина стала де-факто частью восточного фланга НАТО. Так же это возможно относительно определенных компонентов ядерного сдерживания, конечно, после окончания войны.

Речь идет о сотрудничестве относительно дальнобойных средств поражения, на которые могут быть установлены и ядерные боеголовки. По этому поводу в Европе уже есть интерес. Кроме того, важными остаются сферы обмена разведданными.

Это при условии, что режим нераспространения ядерного оружия сохранится и ядерные амбиции Ирана удастся сдержать. Если Трамп потерпит неудачу, это еще раз покажет, что агрессоры могут быть безнаказанными.

В условиях краха режима нераспространения для Украины, да и других стран возможными будут другие сценарии. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что ядерное оружие может быть гарантией безопасности для Украины вместо вступления в НАТО. Что важно, с недавних пор заявления о ядерном оружии начали звучать и от Польши.

"У нас есть материалы, у нас есть технологии, у них (поляков - ред.) есть зонтик НАТО, пока что, у них есть заинтересованность, американские самолеты и очень хорошая военная инфраструктура", – отметила изданию Полина Синовец.

Пока что мы далеки от такого развития событий, но с каждым просчетом Трампа он становится все более реальным. И это как минимум следует принимать во внимание.

При написании материала использовались заявления американских, французских, украинских, российских политиков, отчеты МАГАТЭ, Федерации американских ученых, публикации Defence Express, The Cipher Brief, Breaking Defence, комментарии Джона Кейвса, Полины Синовец, Алексея Ижака.