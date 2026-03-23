Трамп анонсировал сделку с Ираном в течение 5 дней или раньше

15:41 23.03.2026 Пн
2 мин
Президент США утверждает, что переговоры с Тегераном состоялись прошлой ночью
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Ираном состоялись прошлой ночью. По его словам, соглашение может быть заключено в течение пяти дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg и ABC News.

Читайте также: "Мы не хотим умирать за Израиль": все больше военных США против войны в Иране

Президент США подчеркнул, что последние переговоры с Ираном состоялись прошлой ночью. Он добавил, что Тегеран "очень хочет заключить соглашение" и это может произойти в течение пяти дней или раньше.

"Я не уверен, о чем говорят иранские СМИ", - отметил Трамп.

В ответ на вопрос о том, с кем администрация президента США вела переговоры, Трамп заявил, что Иран имеет "представителей".

Трамп анонсировал сделку с Ираном в течение 5 дней или раньшеФото: президент США анонсировал сделку с Ираном (инфографика РБК-Украина)

ABC News отметило, что в пятницу, 20 марта, американский лидер говорил, что США "трудно" найти людей для переговоров.

"Нам не с кем разговаривать. И знаете что? Нам это нравится", - сказал он.

Что предшествовало

Сегодня, 23 марта, Трамп после переговоров с Ираном поручил отложить удары по энергетической инфраструктуре страны. Он заявил, что в течение последних двух дней Вашингтон и Тегеран провели "очень плодотворные и конструктивные переговоры" по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Трамп отметил, что отдал приказ отложить удары по энергетике Ирана на пять дней - при условии успеха дальнейших переговоров.

Реакция Ирана

Иранские СМИ после заявления Трампа сообщили, что никаких переговоров между Тегераном и Вашингтоном не проводилось.

МИД Ирана утверждает, что диалога нет, а президент США просто "пытается выиграть время, пока продолжаются региональные усилия по деэскалации".

Ультиматум Трампа

Напомним, вчера Трамп поставил Ирану ультиматум, требуя открыть Ормузский пролив в течение двух суток. По его словам, если Тегеран не сделает этого в течение 48 часов, их электростанции будут уничтожены.

Тегеран ответил, что в случае поражения их топливно-энергетического комплекса, удар будет нанесен по энергетической, информационно-технологической и опреснительной инфраструктуре США в регионе.

Взрывы в Буче: какую сумму обещали исполнителю за теракт
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти